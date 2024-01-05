【人工智能】港台與博智感知交互研究中心簽訂合作協議　以AI提升公共廣播服務

▲ 港台與博智感知交互研究中心簽訂合作協議。（林宇翔攝）

香港中文大學成立的 InnoHIK 博智感知交互研究中心今日（5日）與香港電台簽署為期兩年的合作備忘錄，加強公共廣播機構與科研界之間的合作，共同於公共廣播服務中使用人工智能技術。博智感知交互研究中心主任蒙美玲指，期望未來能以人力配合AI，加快節目製作工序及提升質素，又指現時技術已準備好，但要視乎大衆對AI的接受程度再決定是否使用相關技術報道新聞。

港台與博智將合作探索和測試於媒體製作和廣播場景中應用 AI 技術，其中博智將運用港台提供的數據，包括電視和電台節目檔案的文字、語音和影像，透過博智的多語言語音AI技術，處理和分析文字資料及語音音訊，並利用AI即時將語音及文字互相轉換，讓公共廣播服務及社會各界能受惠於創新香港研發平台的科研技術。

蒙美玲指，現時配音員需花大量時間為節目配音，有不順暢的地方需要重新錄音，如有仿聲技術則可以以AI錄製需要修改的部分，加快整個配音流程。自動生成字幕技術方面，蒙美玲指，技術仍有進步空間，因廣東話的變化很大，有很多特殊詞彙，未必能做到百分百正確，能做到7、8成已經很不錯；惟打字幕的工作十分辛苦及單一，即使是有經驗的人都需要影片的幾倍時間製作字幕，如涉及長者的語音更可能需要用上十幾倍時間，她期望未來能以人力配合AI，製作員主要負責校對工作，加快製作字幕工序。

至於未來會否使用相關技術報道新聞及天氣，蒙美玲指，現時技術已準備好，仿聲技術亦十分自然，不過真人説話有抑揚頓挫及變化，長時間聆聽仿聲技術始終與真人有分別，要視乎大衆對此的接受程度。

廣播處長張國財表示，港台在半年前率先推出 AI天氣報道員 Aida，提高成本效益。今次與博智的合作，港台開放其豐富的廣東話資料庫，供中心用作人工智能多語言語音的開發，包括第一個可控廣東話文本仿聲技術，顯示政府積極推動科研和數字經濟。

創新科技及工業局局長孫東表示，博智與港台成功建立合作橋樑，不單展示出博智作為引領全球科研發展樞紐的能力，更為香港政府提倡的智慧政府發揮關鍵作用。孫東指，以港台提供的大數據，博智能進一步推動香港多元化的三語環境；港台則能透過博智先進的 AI 技術，提升其營運和工作流程。

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記者：吳穎嵛