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山姆旅行團︱山姆超市熱潮席捲香港　7大旅行社推11個掃貨團最平$299起

親子好去處 09:00 2024/01/06

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

本港7大旅行社推出11個山姆超市掃貨團，最平$299起。

【山姆超市/山姆團/深圳好去處/山姆旅行團/東莞/廣州】山姆熱潮持續，吸引不少港人北上購買食品及生活用品。本地多間旅行社睇準時機，推出山姆超市掃貨團，團費最低299元起，贈送一年會員卡會籍，大部份旅行團天天出發，甚至有行程預留全日供港人盡情掃貨。以下為大家整理了7間旅行社的山姆旅行團，即睇邊個最抵玩！

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1. 領華旅遊山姆旅行團

領華旅遊社推出低至299元「深圳最大山姆會員旗艦店 肥牛海鮮自助火鍋 純玩2天旅行團」，幾乎每日出發，但星期六的團費則為399元，包住宿和3餐，1月已有20團成團，當中更有3團爆滿。純玩2天團的行程包括第一日品嘗素派百味自助餐及肥牛海鮮自助火鍋，到訪東莞當地大型商場，晚上入住三星級東莞杜色精選酒店。

而第二日行程便是到訪深圳前海山姆會員商店，包2人一張普通山姆會員卡，一年會籍。由於反應熱烈，旅行社加推2個同類型旅行團，團費由299元至439元也有。

領華旅遊「深圳最大山姆會員旗艦店 肥牛海鮮自助火鍋 純玩2天旅行團」
團費：
成人：$299/位起
小童（9歲以下）：$269/位
嬰兒（2歲以下）：免費
行程：當地大型商場、前海山姆會員商店旗艦店
查詢及報名：按此

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2. 關鍵旅遊深圳純玩2天團

關鍵旅遊亦推出山姆超市團，團費成人299元，小童199元，包3餐膳食和住宿，天天出發。行程的第一日會到海戰博物館和打卡熱點濱海灣花海裡，入住三星級東莞松山湖八號公館酒店或同級酒店，翌日則會到山姆超市。旅行團包2人1張山姆會員卡，想報團的大家要留意，若單人報此團需額外加收$150/位。

關鍵旅遊「全新開業《深圳最大山姆會員旗艦店》 網紅打卡【濱海灣·花海裡】純玩2天」
團費：
成人：$299/位
小童（9歲以下）：$199/位
備註：單人報名需額外加收$150/位
行程：海戰博物館、濱海灣花海裡、前海山姆會員商店旗艦店
查詢及報名：按此

關鍵旅遊亦推出$299山姆超市團，天天出發。（相關機構圖片）

3. 美麗華旅遊山姆團

美麗華亦推出同類型山姆團，團費為379元起，包4餐膳食，入住五星級東莞長安海悅花園大酒店或同級。行程可遊覽2大網紅打卡聖地，分別是東莞植物園和鼎峰花漫城，亦會到山姆超市，團友可在內購物逾3小時，同樣每2人包1張一年會籍會員卡。1月已有16團，大部份快將成團。

美麗華「東莞、深圳美食2天純玩團」
團費：
成人（佔半房）及小童（佔床）：$379/位
小童（不佔床）：$279/位
嬰兒（不佔床）：$100/位
行程：東莞植物園、鼎峰花漫城、前海山姆會員商店旗艦店
查詢及報名：按此

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4. 美味假期深圳東莞純玩2天團

美味假期推出「東莞君濠酒店 歎酒店自助餐 山姆會員商店 純玩2天團」，團費低至399元起，包4餐膳食，當中3餐自助餐，更會入住四星級東莞君濠酒店。行程走訪鑫源食品文化館和深圳山姆超市，包2人一張普通山姆會員卡，一年會籍。1月開辦14團，現已有8團成團。

美味假期「東莞君濠酒店 歎酒店自助餐 山姆會員商店 純玩2天」
團費：
星期一至五、日：
成人：$399/位
小童：$369/位
星期六：
成人：$499/位
小童：$369/位
行程：鑫源食品文化館、前海山姆會員商店旗艦店
查詢及報名：按此

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5. 東瀛遊深圳山姆團

東瀛遊推出「東莞、深圳純玩2/3天團」，兩天團團費每人429元起，連同140元服務費，不用600元便可以遊盡兩地景點，團費亦包一晚三星級酒店東莞蜂寶泰然大飯店，以及4餐膳食。旅遊團最大亮點是會到深圳最大型山姆超市旗艦店，每兩位團友更將可獲1張一年會籍的會員卡，價值260元人民幣。

而行程方面，除了會到山姆超市外，還會到東莞松山湖，欣賞落羽彬絕美花海，和遊覽「嶺南小麗江」之稱的西溪古村。暫時1月已有50團，全部爆滿，其後更推出了惠州2天山姆掃貨團，團費由459元起，僅推出1日已有不少日子成團。

東瀛遊東莞、深圳純玩兩天團
團費：每位$429起
出發日期：逢星期二、四、六、日
行程：東莞松山湖、東莞西溪古村、深圳山姆超市
備註：兩天團全程$140，如單人報名，需加收單人房附加費
查詢及報名：按此

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6. 永安旅行社東莞美食純玩2天團

永安旅行社推出東莞美食純玩2天團，團費559元起，包5餐膳食和四星級東莞凱德國際酒店，當中更細心準備一張數據卡予每位團友。行程方面會先到東莞南社古村、打卡熱點廣東33小鎮；第二日則會到東莞黃鶴樓之長安公園，之後到山姆旗艦店。旅行團同樣會每2位成人贈送1張一年會籍會員卡。暫時1月份有9團，每團仍有不少名額，想在1月份到山姆超市報名的大家，不妨可以考慮永安的山姆團。

永安旅行社東莞美食純玩2天團 
團費：每位$599起
行程：東莞醉美南社古村、廣東33小鎮、黃鶴樓之長安公園、前海山姆會員商店旗艦店
備註：如單人報名，需加收單人房附加費
查詢及報名：按此

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7. 大航假期廣州純玩2天團

大航假期推出廣州山姆旅行團，團費599元起，包3餐膳食及四星級廣州富力空港假日酒店住宿，行程同樣會到山姆超市，另外亦會到揮春街逛現場寫揮春攤檔，以及西關風情街盡食當地特色小食。旅行團亦會包個人1年會籍，每2人一張，出發日由1月14日起，暫時有不少報名名額。旅行社另亦推出深圳前海山姆旅行團，團費$699起，現已有13團快將成團。

大航假期廣州純玩2天團
團費：
成人：$599/位起
小童：$499/位
嬰兒：$300/位
行程：揮春街、荔枝灣涌、前海山姆會員商店旗艦店
查詢及報名：按此
 

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責任編輯：王明芳

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