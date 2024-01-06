聘請外傭丨僱主可派姐姐幫他人兼職工作？　外傭居家工作5大注意事

▲ 僱主必讀外傭家居工作5大注意事。（iStock）

【聘請外傭/工人姐姐/僱主】外傭姐姐由外地來港，與僱主家庭在相處上會產生不少問題，亦未必完全熟讀僱傭合約及入境條例。有僱主以為在雙方同意下，可派外傭往其他家庭兼職工作，或容許外傭在僱主住所以外的地方居住，導致誤墮法網。無論僱主或外傭，都必須謹記以下5大注意事項：

Q1：當外傭開始為僱主工作時，須注意甚麼？

A：外傭應該出示辦理有關證件費用的收據，以便僱主發還該等費用。

外傭亦應該要求僱主解釋職務，及了解僱主的要求。應擔當僱傭合約附錄「住宿及家務安排」*內所規定的家務職責。

外傭應保管個人身份證明文件（如身份證、護照等）。任何人士包括僱主或職業介紹所的工作人員，都不應未經外傭的允許替你保管這些文件。

Q2：外傭可否在僱主住所以外的地方居住？

A：不可以。外傭必須按「標準僱傭合約」第3條的規定，在僱主的住所工作及居住。她的僱主必須按照僱傭合約附錄「住宿及家務安排」*內所規定的標準，為你提供免費住宿。

（如有關在外間住宿的安排在2003年4月1日前得到入境事務處處長批准，只要有關僱主一直僱用外籍家庭傭工（當中不可以中斷超過6個月），則其傭工仍可在僱主住所以外的地方住宿。）

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Q3：在僱主同意的情況下，外傭可否擔任兼職工作？

A：不可以。根據《入境條例》的規定，外傭若受僱於簽證上指定的僱主以外的其他人士，即屬違法。外傭可能會因違反逗留條件而被檢控和遣送離境。如果你因此被遣送離境，通常將不再獲准來香港當傭工。

Q4：如果僱主指派外傭為其他人士工作或擔任家務以外的職責，應該怎樣辦？

A：外傭應向僱傭中心查詢及參考意見。

Q5：有關外傭在香港工作時的人身安全和權益，須注意什麼？

A：如外傭遭受身體傷害或個人安全受到威脅，應立即致電警方緊急熱線999求助。如外傭未獲支付工資或你的任何僱傭權益受損，應致電勞工處24小時電話查詢熱線2157 9537或親臨勞工處勞資關係科分區辦事處查詢及求助（請參閱第3及12章）。

自行保管護照和香港身份證。沒有其他人士可替你保管護照。外傭不應簽署任何你不明白或不同意的文件。

*合約包括「住宿及家務安排」，說明住宿的標準以及由傭工擔當的家務職責的詳情。

文章獲「陽光女傭中心」授權轉載。

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責任編輯︰林綺玲