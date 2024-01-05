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【柳俊江燒炭】機動部隊到場調查　檢走私家車上2個旅行袋

社會 20:45 2024/01/05

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

有警員檢走私家車上兩個旅行袋調查。（黃傑偉攝）

現年42歲的前無綫新聞主播柳俊江，今日（5日）下午3時許被發現在大埔黃宜坳一間村屋內燒炭身亡，救護員接報趕至，證實他當場死亡。多名警員到相信是其寓所的現場單位搜證，至晚上8時半左右，一批機動部隊探員到場，有探員在屋外一部私家車，帶走兩個旅行袋。

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今日下午約3時，一名女子報案指，大埔黃宜坳村一單位，一名男子燒炭自殺昏迷。警方接報到場，破門入屋發現一名男子昏迷於房間內，經救護員檢驗已當場死亡。消息指，燒炭自殺男子為前無線新聞記者柳俊江，報警女子為其女友。

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傍晚6時許，柳俊江有兩名親友，於事件曝光後到命案現場，向在場記者表示，「只想他安息」。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

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記者：黃傑偉

自殺 柳俊江

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