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柳俊江自殺丨柳俊江《殺手廢J》成遺作　張繼聰鄧麗欣杜汶澤發文悼念

娛樂 19:01 2024/01/05

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

柳俊江在大埔村屋燒炭亡，終年42歲。（經濟日報圖片）

TVB前新聞主播柳俊江在今日（1月5日）被發現在大埔村屋內燒炭亡，終年42歲。人稱柳爺的柳俊江在2010年離開新聞界涉足不同界別，其中包括當演員。

他曾參演影視劇包括電影《雛妓》、《空手道》及《逆流大叔》等，在去年的ViuTV劇集《殺手廢J》成為他的最後影視劇演出。

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柳俊江自殺丨張繼聰：願你放下所有憂傷

娛樂圈好友在IG發文悼念柳俊江，當中張繼聰在社交網上載一張蠟燭照，寫道：「願你放下所有憂傷，向光繼續進發。Rest In Peace buddy, We love u」，並同時tag了柳俊江的IG。

而梁祖堯則在IG寫道：「RIP，my friend，謝謝你所有的付出。」

《空手道》

柳俊江自殺丨杜汶澤：祈願他安息

至於曾與柳俊江在《空手道》合作的鄧麗欣（Stephy），在個人IG以Story方式寫上「RIP」並附上雙手合十的emoji。

而《空手道》導演兼男主角杜汶澤在社交平台寫道：「懇請各位認識他的人 為他及自己唸心經 或以自己的宗教形式祈禱 戰場上或哀悼時沒有無神論 祈願他安息 祈願大家安好」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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