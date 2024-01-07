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新興課程丨浸大CLAP-TECH高中課程學多媒體及科技應用　培育創意媒體業人才

升學教育 12:00 2024/01/07

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

浸大「鼓掌—創新教育歷程」中心（CLAP-TECH）的高中應用學習課程「多媒體故事」，可讓學生加深多媒體行業的認知。（香港浸會大學網頁圖片）

近年政府大力推動創意產業，今年施政報告中更著墨推動文創產業發展，並計劃今年內推出《文藝創意產業發展藍圖》。要成功推動文創產業，創意人才就是最重要的齒輪。

作為創業產業其中重要一環，多媒體行業急速發展。隨著各種社交媒體平台以至新功能如Instagram Reels、YouTube Shorts等興起並廣泛使用，越來越多企業透過這類平台進行內容創作，並將其視為市場營銷活動中重要的策略。同時廣告亦不再限於傳統的電視、報紙或雜誌等媒體渠道，反而是透過多媒體平台去接觸更廣泛的受眾，例如品牌與內容創作者合作創作短劇、微電影等，甚至二次創作歌曲，以更具創意的方式軟性宣傳產品及服務；有些品牌更會利用科技創造沉浸式體驗，加強受眾的感官性體驗。

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新形式的營銷策略對行業人才需求殷切，根據浸大「鼓掌—創新教育歷程」中心（CLAP-TECH）最新發表的市埸調查顯示，創意媒體業最常聘請的初級職位第二、三位分別是內容創作者及廣告主任或高級主任，因此培育新一代創意人才就成為重要議題。

創意媒體業需要「轉數快」、能靈活適應行業和配合嶄新科技與藝術結合新趨勢的新一代人才。培養創意思維卻不是一朝一夕可達成，需要透過不斷的學習吸收知識，建立更全面的觸覺。因此，創意教育扮演著重要角色，而且更應從高中階段開始。

高中生在中四至中六選修CLAP-TECH高中應用學習課程「多媒體故事」，可以循以下三階段率先加深對行業認識和理解：

第一，課程教授解難能力、表達技巧、溝通及協作力，並採用多種教學方法激勵學生將興趣發展成終生職業；其次，課外學習體驗是多媒體學習的關鍵所在，CLAP-TECH多媒體應用學習課程則安排學生參觀文化及科技藝術展覽、創意企業和海外交流增廣見聞。

另外，課程舉辦一整日甚至數日的密集式技能訓練營Boot Camp，以講座、工作坊等引導學生實踐相關的技能和支援職業導向。過去兩年，CLAP-TECH多媒體故事應用學習課程累積有接近400學生修讀，透過課程裡各種不同的體驗，建立學生對媒體及傳意行業的就業期望，從而確立文憑試後的升學或就業路向。

此外，創造力並非天馬行空，而是能更有效地解決問題，因此項目式學習挑戰學生以實現任務為目標而提出解決方案，以激發及訓練解難能力；例如怎樣利用科技幫助長者解決日常生活問題。透過小組合作亦可同時訓練協作創造力及團隊溝通。對需要經常與不同單位溝通的多媒體行業而言，這些軟技能是不可或缺的一環。

香港浸會大學傳理學院教授兼副院長（教與學）及鼓掌—創新教育歷程學術總監（創意媒體）陳家華教授。（有關機構提供）

最後，曾有學術研究指出，空間設計及地理環境因素是其中一項促進教育中創造力的重要因素；例如和學生到訪西貢地質公園，教導學生利用社交媒體介紹旅程點滴，為學生打造靈活的空間，提供資源或素材供學生創作，讓他們在不同的環境下啟發思維。而課室以外的環境就可以由學生主導學習，讓他們更自由地發揮所想。 

培養新一代創意人才需要由多方面著手，透過多元環境及訓練從小培養學生的創意思維，為創意產業注入新動力。

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責任編輯：林綺玲

撰文 : 陳家華教授 香港浸會大學傳理學院教授兼副院長（教與學）

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