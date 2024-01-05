柳俊江自殺丨鄭萃雯憶柳爺生前點滴　伍家謙：願你在另一個國度永遠快樂地打波跑步

▲ 好友紛紛悼念柳俊江。（經濟日報圖片）

TVB前新聞主播柳俊江在今日（1月5日）被發現在大埔村屋內燒炭亡，終年42歲。而同為TVB前主播李穎琳以黑底白字留言RIP、前財經主播林小珍在IG轉發柳俊江死訊，留言說：「唔想相信係真，但願你安息。」

柳俊江生前好友伍家謙，在個人IG以Story以黑底白字寫：「願你在另一個國度永遠快樂地打波跑步，安息。」

柳俊江自殺丨消息指前TVB主播柳俊江身亡 柳爺曾分享新一年目標：好好捉緊每一個當下

▲ 伍家謙悼念好友柳俊江。

柳俊江自殺丨鄭萃雯憶柳爺生前點滴

而鄭萃雯在IG以黑底白字貼文：「難以相信，難以接受。」之後她另分享與柳俊江的合照，並憶當年做實習記者隨柳俊江採訪的往事，稱：「2006年暑假做實習記者，第一單assignment就係跟你，係做海關走私行動記者會。」

然後鄭萃雯續指：「你示範一次點做扒，然後到我，我做咗18 take，叫我慢慢嚟唔好心急。做好咗，你畀你寫起嗰條稿我，叫我照讀照錄，我嘅第一隻電視新聞報道，係你無私分享而來。」

另外她回憶柳俊江在TVB工作的最後一天，稱：「我喺公司喊到豬頭咁，唔捨得你呀，點解咁好嘅人要走。係囉，點解咁好嘅人要走，唔捨得你。」

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