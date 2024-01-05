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【輸入外勞】僅兩人小巴駕駛考試合格　運輸署：無計劃調整考試標準

社會 22:30 2024/01/05

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運輸署署長李頌恩指，為確保道路安全，輸入司機的考試標準與本地司機維持一致，不會輕易調整。 （資料圖片）

政府去年批出461個外勞小巴司機及508個旅遊巴司機配額申請，截至周三（3日），約50人已抵港，正進行駕駛訓練等，其中6人進行小巴駕駛考試，惟僅2人合格。運輸署署長李頌恩今日（5日）回應指，為確保道路安全，輸入司機的考試標準與本地司機維持一致，不會輕易調整，又指駕駛考試只是剛開始、基數低，很多輸入司機到埗後，仍正接受培訓和排期考試，應待有更多數據後才作分析。

李頌恩又指，會留意輸入司機的考試情況，包括不合格原因，並維持與業界聯絡，讓他們助輸入司機做好培訓和準備。

的士小巴商總會理事長周國強稱，業界對合格情況失望，形容是誤判了外勞司機的考試壓力，但強調不合格司機都有良好駕駛能力，相信主要困難是兩地駕駛差異，認為只要加強培訓和臨場經驗，問題可迎刃而解，重考合格率飈升。

綠色專線小巴總商會主席蘇世雄則盼司機最多考兩次，若屢試不行，會找新人來港應考。

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記者：梁薾心

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