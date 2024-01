游夜水｜恐怖大師溫子仁驚嚇力作　探索水底最深處超自然邪惡力量

▲ 究竟新屋泳池隱藏著甚麼黑暗秘密?(官方圖片)

恐怖大師溫子仁再度發功,炮製2024年首部人氣驚嚇力作《游夜水》,今次創作團隊不再將故事場景局限於「詭屋」,「恐懼鬥室」等室內地方,而是將恐怖元素移師至屋外的游泳池,誓要帶領觀眾深入探索水底最深處的超自然恐怖!

《游夜水》講述男主角Ray (Wyatt Russell飾)是前美國職棒大聯盟球員,因患上多發性硬化症,而被迫提前退役,更與妻子Eve(Kerry Condon飾)、女兒Lzzy(Amelie Hoeferle飾)、年幼兒子Elliot(Gavin Warren飾)搬新家。Ray面對重重困難,還是希望能夠重返球壇,他說服Eve新居後花園要有泳池,一來可以讓他進行物理治療,二來又能為孩子們的平淡生活帶來樂趣。但這個家庭過去並不簡單,隱藏著的黑暗秘密在泳池中釋放出一股邪惡力量,將他們逐一拖入不可避免的恐怖深淵⋯⋯

最新影片推介:詹天文專訪

導演童年回憶成恐怖元素

《游夜水》的靈感源於導演布萊斯馬克圭爾童年時對水的恐懼。他自小在佛羅里達州長大。佛州三面環海,颶風經常來襲、沉船事故頻生、鯊魚又時有出沒,自然會使人對水產生一種恐懼和敬畏。布萊斯又受到《黑湖妖潭》(Creature from the Black Lagoon),《大白鯊》(Jaws)、《閃靈》(Jaws)、《鬼眼》(The Sixth Sense)和《驅魔人》(The Exorcist)等經典恐怖電影作品的啟發,將八十年代的恐懼元素加入《游夜水》當中,旨在喚起觀眾對老電影的懷舊之情。

他認為游泳池代表著地位、消遣、樂趣。但性感誘人正是它致命的原因。色彩豐富、充滿活力、涼爽、碧綠的海水像海妖的呼喚一樣吸引著人們。當置身水中,燈光熄滅時,恐懼的感覺就會放大。布萊斯又將童年時對泳池的記憶寫進電影橋段當中,例如伸手入排水口,藉此引起共嗚。他甚至希望觀眾在戲院觀看《游夜水》時會聞到氯氣的味道。藉此增添臨場恐怖氣氛。

▲ 一家四口為改善生活搬新屋,卻迎來一連串泳池怪事。(官方圖片)

「運動演員」加持角色

選角方面導演特意找來Wyatt Russell和Kerry Condon出演。Wyatt 在《游夜水》中飾演Ray Waller。他曾出演多套影視作品,如《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)、《君主計畫:神秘組織與怪獸之謎》(Monarch: Legacy of Monsters)、《囧探出更》(22 Jump Street)、《上帝之鳥》(The Good Lord Bird)等,而且他有作為六年曲棍球運動員的經驗,對他飾演《游夜水》中作為職業棒球運動員的Ray相當有幫助。 導演布萊斯指:「第一次與Wyatt Russell對話時,就知道他很了解運動員的心理,而且他懂得如何連結觀眾。」

而Myatt則認為《游夜水》吸引之處在於,導演能夠在極其簡單的游泳池基礎上建立豐富的故事。而且他能夠透過自身作為運動員的經驗演繹今次的角色,可謂得心應手。

另外,為了找到合適的人飾演Eve,導演布萊斯找來廣受好評的愛爾蘭演員凱莉康頓,她曾出演的作品種類繁多,包括《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)、《風騷律師》(Better Call Saul)、《伊尼舍林女妖》(The Banshees of Inisherin)等都為她贏得無數讚譽,包括奧斯卡最佳女配角提名。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而且凱莉是一位游泳運動員,自小就參加游泳比賽。事實上,凱莉希望參演《游夜水》的主要原因在於有「玩水」的機會。 她曾指出:「我一直很想在鏡頭前游泳,這套電影將我演戲和游泳的兩大興趣結合起來。」而且她的演藝生涯中從未拍過恐怖片,因此一直都希望有機會嘗試不同種類的角色。觀眾透過《游夜水》能夠認識並欣賞到恐怖片中凱莉康頓的演技。

終極boss「游泳池」

游泳池作為《游夜水》的主要恐怖來源,取景亦非常講究。為營造恐怖氛圍,導演布萊斯為取景定下兩大條件:「我們需要有游泳池的房子,游泳池的周圍需要有足夠空間和種有大樹,藉此營造獨處在水中時,有被黑暗包圍的感覺。」因此,團隊幾乎找遍洛杉磯各街區的房子。最終團隊於南加州找到一間符合導演要求的房子,而房子內的游泳池更把導演嚇呆。恐怖片迷當然要親身入場感受一下《游夜水》場景營造出來的恐怖氛圍。

記者:傅承嘉