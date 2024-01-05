【公民科】教育局2月辦公民科研討會　外交部駐港公署代表及議員演講

▲ 公民科學生早前赴廣州考察，在粵劇藝術博物館門前拍照留念。（教育局網頁圖片）

公民與社會發展科已於本學年全面取代高中通識科。教育局表示，公民科已順利有序開展和落實，局方將於下月6日舉行「公民科研討會暨內地考察學生學習成果巡迴展覽啟動禮」，邀請外交部駐港特派員公署代表、立法會議員、公民科教師、考評局代表及有關專家，介紹科目及其內地考察最新發展；至於內地考察成果展將於今年首季舉行。

教育局昨日（4日）向全港中學校長發通函，建議學校鼓勵教師出席上述研討會 及啟動禮，以掌握公民科課程和內地考察的最新發展，以及了解學生學習成果，藉以提升教授公民科的專業能力。

活動將於2月6日分上、下午兩場舉行，根據教育局網頁顯示，兩場各設400人上限，名額先到先得。上午設3個主題演講，分別邀請外交部駐港特派員公署代表主講「國家外交事務和國際形勢」，「課程發展議會-香港考試及評核局公民與社會發展委員會」主席兼選委界立法會議員劉智鵬主講「公民科的發展」，立法會教育事務委員會主席梁美芬則主講「公民科的角色」，並安排公民科教師分享科目實踐經驗。

下午場次將安排相關專家講解「公民科課程的重要元素與內地考察的連繫」，內容涉及內地研學及體驗式學習、內地生態保育（丹霞文化）、內地STEAM 教育，以及國防、國安及公共安全教育，局方通函並無提及講者名稱；其後設學生內地考察分享環節；上、下午場次同樣會安排教育局課程發展主任及考評局代表，分別介紹公民科教師專業培訓課程，以及學與教資源及公開評核。

教育局另將於今年第1季於香港文化中心及展城館等，首度舉辦內地考察學生學習成果巡迴展覽，詳情稍後公布。局方表示，非常重視學生在公民科內地考察的學習成果，有定期將學生參與內地考察的作品上載至公民科內地考 察專屬網頁，以供學校參考。

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責任編輯：馮琪雅