【交通意外】九巴撞欄剷上石壆　司機輕傷送院無乘客受傷

▲ 一輛27號九巴失控撞上欄杆，車身傾側一邊。（香港交通及突發事故報料區圖片）

今晚（5日）約9時半，一輛27號九巴失控撞上欄杆，該輛九巴沿洗衣街往亞皆老街方向，至快富街交界剷上路中石壆，車身傾側左邊。涉事車長報稱頸痛，需由救護車送院治理。運輸署晚上表示，洗衣街（往太子道西方向）介乎亞皆老街與旺角道之間的全綫現已封閉，現時上址交通繁忙，駕駛人士請考慮改用其他道路。

今晚約9時20分，一輛27號往順天的九巴，沿洗衣街往亞皆老街方向，至快富街交界，懷疑失控撞上鐵欄，車頭剷向對面行車綫，卡在石壆上，導致車身向左邊傾側。

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現場消息指，巴士司機一度被困車內，報稱頸痛，送往廣華醫院治理。

九巴表示，今晚約9時半，九巴一輛由順天開出27號巴士駛至旺角道轉入洗衣街時，駛上路中間石壆，沒有乘客受傷，車長送院治理。九巴指，該名車長昨天（4日）為休息日，今天下午3時開始工作，8時許用膳後駕駛該班次；九巴將會配合調查事件起因。

運輸署今晚11時表示，洗衣街（往太子道西方向）介乎亞皆老街與旺角道之間的全線仍然封閉；而洗衣街（亞皆老街方向）近快富街的部份行車線亦已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。

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責任編輯：吳雋妍