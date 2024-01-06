《極速賽車手》男星基斯甸奧利華墜機身亡　終年51歲

▲ 基斯甸奧利華不幸墜機身亡，終年51歲。

曾參演荷里活電影《極速賽車手》（Speed Racer）和Netflix人氣影集《超感8人組》（Sense 8）的德國演員基斯甸奧利華（Christian Oliver）逝世！

消息指，基斯甸奧利華近日在加勒比海度假，於當地時間本月4日發生空難於意外中喪生，終年51歲。

▲ 基斯甸奧利華日前在社交平台上載旅行照。

同行兩女兒不幸罹難

綜合外電報道，基斯甸奧利華本來在加勒比海度假，本月4日從島國聖文森島的飛往聖露西亞時，所搭乘的單引擎飛機發生意外，墜毀在附近海域。

事發後在當地的漁民和潛水員趕赴現場救援，並發現四具屍體，基斯甸奧利華與12歲女兒Annik、10歲女兒Madita，以及機師在事故中不幸罹難。

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據當地警方指，基斯甸奧利華乘坐的飛機在起飛後不久便墜海，有關單位目前仍在釐清事故原因，而飛行員在起飛後不久後，曾向塔台報告說「遇到了麻煩」並告知將返航，卻也成為最後一次通訊。

事發前幾日，基斯甸奧利華曾於社交網站分享在當地度假時的照片。而剛於上月，與他拍攝新作《Forever Hold Your Peace》的女星白靈在昨日於社交網站上載二人合照並哀悼，她透露他們在上月20日一同拍戲，並指原本他們計劃於明日進行一天的補拍。