TVB盆菜宴丨曾志偉承諾TVB加人工　坤哥吳若希落力為《萬千星輝》獎項拉票

▲ 曾志偉與眾TVB高層在「TVB職藝員新春盆菜宴2024」祝酒。（陳曉柔 攝）

「TVB職藝員新春盆菜宴2024」一連兩晚在將軍澳電視城舉行，筵開約300席。在昨晚（1月5日）第二場盆菜宴，曾志偉、樂易玲、曾勵珍等高層齊出席。馬國明、陳展鵬、吳若希、吳業坤、劉佩玥、傅嘉莉、丁子朗、陳曉華、姚焯菲、朱敏瀚、賴慰玲、羅天宇、戴祖儀、蔣祖曼等藝人出席齊。

在當晚，有份入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2023》獎項的吳若希、吳業坤、傅嘉莉更帶備道具、宣傳單張在現場積極拉票。而馬國明、劉佩玥、丁子朗更被在場人士排隊「集郵」，十分受歡迎。

丁子朗與《亞洲超星團》部份參加者上台跳唱，曾志偉、樂易玲、曾勵珍即站起來欣賞，當中樂小姐更是看得非常投入，不斷在台下打氣。

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志偉透露TVB將加人工

TVB去年11月底宣布重組業務，裁員超過300人。在前晚首場盆菜宴，行政主席許濤晚致辭時曾宣布踏入2024年，有信心是TVB翻身的一年，更表示會加人工。

而總經理曾志偉在昨晚第二場盆菜宴，亦在台上再次表示TVB會加人工，但未有透露加幅，只稱「會加少少」。另外在前晚，志偉曾稱未來不會再有裁員，而且為配合未來製作更預計要增加入手。

記者：陳曉柔