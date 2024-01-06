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【航空業】機場客運量回復疫前7成　林世雄料年底完全復常

社會 11:24 2024/01/06

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香港航空交通一直穩步復蘇。（資料圖片）

香港航空交通一直穩步復蘇，運輸及物流局局長林世雄今（6日）發表網誌指，在2023年12月，機場客運量達3,950萬人次，已回復至疫情前7成，與2022年相比亦升約7倍。他預料，機場客運量可在年底完全回復至疫前水平，並配合今年內完成的機場三跑道系統，有信心本港航空運力再創高峰。

林世雄表示，本港飛機起降量倍增至276,100架次，貨運量則同比輕微上升3%至433萬公噸。他更提到，機場在去年聖誕假期、即去年12月22日及23日，連續兩日單日處理超過16萬人次旅客；12月23日更錄得16.4萬人次旅客，飛機起降量1,034架次，兩項數字均為疫情後的單日新紀錄。

香港國際機場第三跑道在2022年11月已正式啟用，機管局目標在2024年內完成三跑道系統，並會因應客運需求，循序分階段啟用相關客運設施。林世雄指，擴建後的香港國際機場，於2035年起將能夠達到處理每年1億2000萬人次旅客和1000萬公噸貨物的目標，大幅提升機場的客貨運能力，進一步鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

機管局發行零售債券與民共富

林世雄亦指，三跑道系統造價估算約為1,415億港元，機管局透過保留營運盈餘、徵收機場建設費，以及從市場籌集資金應付建造費用，而外部融資已大致完成。機管局過往發行的機構債券，認購反應熱烈，廣受全球各地專業及機構投資者歡迎，正是支持香港國際機場長遠發展的有力證明。同時，機管局一直維持其投資級別信貸評級，現時獲標普全球評為「AA+」級，反映其良好的信貸狀況。

另外，機管局昨（5日）公布計劃發行50億港元的零售債券，利息為每年定息4.25厘，發行年期為2年半。林世雄將其形容為「既提供回報穩定的投資選項，亦是一個攜手為香港投資未來、共同財富增值的不錯選項」。

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責任編輯：梁凱婷

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