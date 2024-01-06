【開放沙頭角】李家超：計劃帶旺區內經濟　冀大眾與親戚朋友玩轉沙頭角

▲ 北區中英街花園元旦起開放予公眾。（政府新聞處圖片）

第二期沙頭角開放計劃於本月1日實施，特首李家超今（6日）於啟動禮致辭時指，計劃是地區長遠發展一大里程碑，為沙頭角帶來活力及動力，並帶旺區內經濟，增加居民幸福感。他亦期望各界藉沙頭角豐富的人文及自然資源，為地區謀福祉，為遊客帶來美好體驗；又鼓勵大眾與親戚朋友一起「玩轉沙頭角」。

李家超表示，是次開放計劃會利用沙頭角鄰近地質公園的優勢，引入一條新的「外島遊」循環航線，方便遊客一併遊覽沙頭角附近的外島，推動自然文化生態旅遊。他亦提到，政府聯同沙頭角區鄉事委員會特別搜羅了沙頭角的特色之「最」，打造出沙頭角「十大景點」、「十大美食」及「十大文化體驗」，相信以前充滿神秘感的沙頭角，將會為大眾帶來很多新鮮感。



李家超亦指，沙頭角的新定位、新景點、新設施，由構思、落實到推廣，都是政府跨局、跨部門齊心協力，並與地區、業界等攜手合作，本着「以結果為目標」的精神，為市民做實事。他提到，最新增設的中英街花園設瞭望台，讓遊客眺望充滿歷史特色的中英街；公園更放置了一比一大小的復古火車頭、模仿舊日沙頭角火車站的裝置，亦設有展示國家級非遺項目「沙頭角魚燈舞」場景的魚燈廣場、沙頭角鏡中鏡等多個新「打卡點」。同時，市民亦可在沙頭角看到香港僅存最大型的廣州式騎樓群、保留昔日外觀的舊沙頭角消防局等特色景點，從中感受沙頭角的獨特魅力和文化。

李家超又認為，第二期沙頭角開放計劃是各界同心同德，為市民、為旅客、為香港經濟發展行多步的好例子，並感謝沙頭角居民提供的建議，並期待大家繼續合作無間，用好沙頭角豐富的人文和自然資源，為地區謀福祉，為遊客帶來美好的體驗，創造一個多贏的新格局。他更鼓勵大眾與親戚朋友一起「玩轉沙頭角」，支持其開放發展。

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責任編輯：梁凱婷