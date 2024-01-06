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Costco旅行團︱東瀛遊再推Costco掃貨團 兩日一夜最平$539起包會員卡

休閒消費 12:29 2024/01/06

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

東瀛遊再推Costco掃貨團 ，兩日一夜最平$539起包會員卡。

【山姆超市/山姆團/深圳好去處/山姆旅行團/東莞/廣州】繼山姆超市熱潮後，深圳再開設Costco旗艦店超，吸引不少港人北上購買食品及生活用品。本地旅行社東瀛遊睇準時機，繼推出山姆超市旅行團後，再因應熱潮推出Costco兩日一夜旅行團，團費最低539元起，贈送一年會員卡會籍，旅行團從1月11日起天天出發，更預留全日供港人盡情掃貨。

東瀛遊推出「東莞、深圳純玩2天團」，兩天團團費每人$539起，連同$140服務費，加埋不用$600便可以遊盡兩地景點。而旅遊團最大亮點便是會到深圳最新開設的Costco超市旗艦店。由於Costco超市用會員制度，旅行團會為團友送贈會員卡，每兩位團友將可獲一張一年會籍的會員卡，價值$299人民幣，且會籍全球通用。

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行程除了會到山姆超市外，亦會遊覽各個景點，包括打卡濱海灣新地標——花海里，欣賞花海種植品種，包括有金紅羽狼尾草、紫花勒杜鵑、水紅勒杜鵑、紫花翠蘆莉、矮化大紅花、多頭向日葵等，晚上再入住東莞匯源美爵酒店 或東莞厚街海悅花園酒店，自由享用酒店設施，晚上再品嘗自助餐，首團最快將於2024年1月11日出發。

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責任編輯：王明芳

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