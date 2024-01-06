柳俊江自殺丨網民湧入Grace社交平台留言　爆料指柳俊江被迫簽$1000萬欠債agreement

▲ 柳俊江逝世，終年42歲。

昨日，前TVB主播柳俊江被發現在大埔黃宜坳一村屋內燒炭，消防接報到場破門入屋，發現柳俊江在屋內昏迷，當場證實不治。

據了解，死者為前無綫電視新聞主播柳俊江。據了解，他有情緒病紀錄，疑與同居女友吵架後輕生。

而柳俊江死訊傳出後，有不少網民湧入跳高運動員楊文蔚經理人Grace Mak的IG留言辱罵。

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柳俊江自殺丨與Grace情盡

柳俊江在2020年與前妻雷康怡（Florence）離婚後，翌年與Grace拍拖，兩人更曾不時放閃。

可是，在去年中，柳俊江在社交網只談工作，再沒大晒與Grace的合照，在10月時透露自己已搬往新地方居住，相中的地點不再是之前與女友經常放閃的住宅大廈，而變成村屋。

而Grace最後一則在社交平台帖文已是上月21日，她上載自己穿內衣加牛仔褲在日本溫泉旅館的照片，並寫：「Japan」。

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柳俊江自殺丨網民湧入GraceIG留言

在柳俊江逝世消息傳出後，不少網民在Grace的IG留言，分別寫：「究竟你哋發生咩事可唔可以出嚟解釋吓」、「點解？你哋發生左（咗）事？」另一方面有人表示應該給予Grace空間，或向她作出慰問。

而資深傳媒人潘小文在其主持的網上節目「娛樂小奶媽」內聲稱，據知情人士報料，柳俊江在死前被迫簽1000萬元欠債agreement。不過，未有舉出實質證據。

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