  • 23°C
香港時間 : 2024106日 (週六) 13:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珍惜生命】秀茂坪新清水灣道7旬失蹤翁墮橋　倒卧坑渠邊當場身亡

社會 12:40 2024/01/06

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

秀茂坪新清水灣道行車天橋底有男子墮橋身亡。 今（6日）早7時12分，有市民報案指1名老翁倒卧在橋底坑渠邊，救護人員接報到場，證實74歲姓張男事主當場死亡；警方正調查事件。

警方在新清水灣道行車天橋檢獲事主財物，經調查後，警員相信事主由行車天橋攀欄墮下，倒卧離地30米的橋底。據悉，事主為失蹤人士，其家人昨晚（5日）報案指，事主下午離開位於旺角大全街住所後失聯；同時有身體病紀錄，因健康問題情緒低落。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷

 

相關文章

【開放沙頭角】李家超：計劃帶旺區內經濟　冀大眾與親戚朋友玩轉沙頭角
今日 12:23
【開放沙頭角】李家超：計劃帶旺區內經濟　冀大眾與親戚朋友玩轉沙頭角
【珍惜生命】秀茂坪安達邨7歲女童墮樓　撞毀煤氣喉倒卧平台亡
今日 10:20
【珍惜生命】秀茂坪安達邨7歲女童墮樓　撞毀煤氣喉倒卧平台亡
【航空業】機場客運量回復疫前7成　林世雄料年底完全復常
今日 11:24
【航空業】機場客運量回復疫前7成　林世雄料年底完全復常

你可能感興趣

【開放沙頭角】李家超：計劃帶旺區內經濟　冀大眾與親戚朋友玩轉沙頭角
今日 12:23
【開放沙頭角】李家超：計劃帶旺區內經濟　冀大眾與親戚朋友玩轉沙頭角
【珍惜生命】秀茂坪安達邨7歲女童墮樓　撞毀煤氣喉倒卧平台亡
今日 10:20
【珍惜生命】秀茂坪安達邨7歲女童墮樓　撞毀煤氣喉倒卧平台亡
【航空業】機場客運量回復疫前7成　林世雄料年底完全復常
今日 11:24
【航空業】機場客運量回復疫前7成　林世雄料年底完全復常
清水灣 秀茂坪 健康問題 編輯 旺角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

柳俊江自殺丨消息指前TVB主播柳俊江身亡　大埔寓所燒炭
柳俊江自殺丨消息指前TVB主播柳俊江身亡　大埔寓所燒炭
【珍惜生命】大埔燒炭命案　死者疑TVB前主播柳俊江
【珍惜生命】大埔燒炭命案　死者疑TVB前主播柳俊江
柳俊江燒炭︱柳俊江與前妻大學一見鍾情　曾分享夫妻相處之道惜最終17年情斷
柳俊江燒炭︱柳俊江與前妻大學一見鍾情　曾分享夫妻相處之道惜最終17年情斷
柳俊江自殺丨鄭萃雯憶柳爺生前點滴　伍家謙：願你在另一個國度永遠快樂地打波跑步
柳俊江自殺丨鄭萃雯憶柳爺生前點滴　伍家謙：願你在另一個國度永遠快樂地打波跑步