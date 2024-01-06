【珍惜生命】秀茂坪新清水灣道7旬失蹤翁墮橋　倒卧坑渠邊當場身亡

秀茂坪新清水灣道行車天橋底有男子墮橋身亡。 今（6日）早7時12分，有市民報案指1名老翁倒卧在橋底坑渠邊，救護人員接報到場，證實74歲姓張男事主當場死亡；警方正調查事件。

警方在新清水灣道行車天橋檢獲事主財物，經調查後，警員相信事主由行車天橋攀欄墮下，倒卧離地30米的橋底。據悉，事主為失蹤人士，其家人昨晚（5日）報案指，事主下午離開位於旺角大全街住所後失聯；同時有身體病紀錄，因健康問題情緒低落。

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責任編輯：梁凱婷