萬千星輝頒獎典禮2023丨佛系馬國明不為自己拉票　大方為靚湯影福利照：不算很性感

▲ 馬國明對獎項一向平常心。（陳曉柔 攝）

「TVB職藝員新春盆菜宴2024」一連兩晚在將軍澳電視城舉行，馬國明在昨晚（1月5日）出席第二場盆菜宴。當晚，眾有份入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮》獎項的藝人都在活動上趁機拉票，馬國明卻一如以往只為有份演出的劇集拉票，沒為自己個人拉票。

馬國明接受TOPick訪問稱，對獎項一向平常心：「年年也不會投票給自己，只投與有份同劇合作的人，因為只要自己有份參與的劇也都想有好成績，但比如《新聞女王》好爆，我卻不會只想此劇好，今年（上年）我有4套劇，《隱形戰隊》、《法言人》，《破毒強人》都有一場，以及《新聞女王》，希望這4奪劇都有獎。」

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▲ 馬國明出席「TVB職藝員新春盆菜宴2024」。（陳曉柔 攝）

萬千星輝2023丨好天斬埋落雨柴

其實最近馬國明可說「豬籠入水」，不斷四周商演、登台搵真銀，他也不禁笑著直言：「好開心，希望愈多愈好。」他解釋不是因為結婚後急住賺錢，而是因為演藝行一向要未雨綢繆「好天斬埋落雨柴」，說：「有時會突然好靜停兩年，所以如果那年成績不錯的話，希望可搵多一些。」

雖然對獎項平常心，不過出席頒獎禮的戰衣，馬國明會悉心挑選，笑言：「因為就算無獎也要型，輸人唔輸陣。」而戰衣會有設計師負責，表示太太湯洛雯一向在這方面不干涉，說：「她最多只會在事後講：『你著得麻麻地』或說：『著得幾好睇。』」

▲ 馬國明為太太靚湯操刀影泳衣福利照。

萬千星輝2023丨親為靚湯影福利照

不過靚湯似乎對影相甚有要求，日前她上載穿一件頭泳衣福利照，馬國明自爆由他操刀拍攝，坦言：「影了很多張再給她再選，影到她要示範一次給我睇，可能影了100張，才選出3張。」

至於靚湯上載泳照，馬國明大方稱不怕太太被睇蝕，表示：「與我《On Call 36小時》角色名一樣，只是穿『一件頭』泳衣而已，不算很性感。」

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記者：陳曉柔