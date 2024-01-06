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妳不是她丨葉蒨文突破演繹「低EQ港女」 　Sophie獲讚皮膚好兼樣靚身材弗【多圖】

娛樂 17:20 2024/01/06

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

葉蒨文在《妳不是她》演出有驚喜。

TVB劇《妳不是她》在昨晚（1月5日）劇情集中講阿信上司Miranda（姚嘉妮飾）及柳創山（袁文傑飾）名存實亡的夫妻關係。

有錢有事業的柳生，經常背著太太Miranda拈花惹草，身邊「柳女郎」換個不停的他，更多番以時裝店熟客身份向夏莉（馮盈盈飾）提出「不道德」暗示，每次夏莉均技巧地加以迴避。

上得山多的柳生終於遇上虎女Fiona（葉蒨文飾），不甘被飛的Fiona硬闖柳生辦公室大吵大鬧，咆吼山莊之餘還怒掟杯子，相當潑辣。

除了發爛渣，Fiona心計及復仇心亦相當重，為報仇柳生，竟Send二人床照刺激Miranda；為幫Miranda及柳生收拾殘局，阿信硬著頭皮做和事老出言安慰Fiona，豈料因而惹禍上身、遭Fiona纏著不放，更在「被撐抬腳」之際遇上夏莉，二人關係如箭在弦。

妳不是她丨監製靠7個字打動羅蘭胡楓演出　將修哥昔日拍拖經歷融入劇中

《妳不是她》

當正自己小朋友

之前在《超能使者》及《隱形戰隊》中均有亮眼表現的葉蒨文（Sophie），這次雖然沒有突破性性感演出，但頻頻以不同貼身造型亮相的她，不但一雙修長美腿甚為吸睛，超標準葫蘆身形亦是令人艷羨，加上一雙雪亮的大眼睛及白滑皮膚，顏值及身材均讚網民激節讚賞，盛讚她演技外表到位之餘，並留言：「佢值得更多機會。」

雖然拍劇經驗只有6至7年，但Sophie接觸過的角色相當多元，今次飾演「低EQ港女」亦是相當稱職，除發爛渣時火氣十足，向阿信眉目傳情時亦是電力十足。

談到角色，Sophie坦言難度在於與真實的自己相差很遠：「加上現實生活中亦都好少接觸呢類型嘅女性，所以事前要做多好多功課。我對角色嘅理解係Fiona 係一個情商有啲低嘅女人，單純、直接、冇咩智慧，只要鍾意就不顧一切咁向前衝，我當自己係一個發爛渣嘅小朋友咁演。」

《妳不是她》

大讚袁文傑有禮貌

她又笑言，真實的自己處理感情事較理性：「我本身份人都好大情大性，冇乜包袱，所以遇到異性都唔會怕醜，想講乜就講乜，但係反而遇到真係鍾意嘅，我會含蓄啲，唔會好似Fiona咁主動出擊。」

談到因劇情需要與袁文傑拍床照，Sophie坦言毫不尷尬：「演嗰陣時投入就唔尷尬㗎啦，如果一路演一路尷尬咁就即係冇入到戲，我個角色唔怕做呢啲嘢，所以嗰一刻嘅我都唔怕。同埋其實都只係影張相，又有事先打底，加上本身文傑大哥係一個好優雅同有禮貌嘅演員，唔會令我有不安全嘅感覺，非常放心！」

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大方分享美臀心得

談到身形獲讚，Sophie第一時間多謝媽咪，並續說：「我小學時係田徑隊，中學時係中國舞校隊，可能因為由細到大都有唔同嘅訓練，所以就為身體打好咗個根基。」

她續分享指：「依家雖然冇以前咁高運動量，但都會keep住盡量唔好走樣，我覺得拉筋對男女性都非常之好，同埋要行好每一步路，因為用啱力行每一步路個臀部會挺身啲。因為骨盆前傾會令到有小肚腩同埋臀部下塌，呢啲都可以靠拉筋同正確發力去調整番。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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