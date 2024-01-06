娛圈喜事丨伍仲衡今日小登科升呢為人夫　婚禮從簡不設接新娘環節

▲ 伍仲衡夫婦與兄弟姊妹團。

現年50歲的音樂人、《中年好聲音》評判伍仲衡於去年1月6日在《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會上當眾向女友Ida（徐麗芬）求婚成功，當時更現場獻唱包辦曲、詞、編、監的求婚歌《你是我最精彩的旋律》，場面十分浪漫感人。

在今日（1月6日），伍仲衡正式娶Ida升呢為人夫，二人在六星級酒店香港嘉里酒店舉行婚宴，並邀吳業坤、布志綸、區永權、劉威煌、J Arie、謝國維，張翼東眾圈中好友任兄弟及姐妹團成員。

娛圈喜事丨伍仲衡騷結婚照幸福滿溢 吳業坤做「姊妹」J Arie當「戥穿石」

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不設接新娘環節

婚禮從簡，不設接新娘考新郎哥環節，一對新人在下午與一班兄弟姊妹團影婚照，之後在4時開始進行向家長斟茶、6時證婚儀式。

至於出席婚宴好友包括：許志安、蕭正楠、陳曉東、黎瑞恩、周國豐、張佳添、周吉佩、車婉婉、顏智恒、李佳、吳大強、曹敏寶、丁文俊、龍婷、支嚳儀、涂家堯、七師傅、強尼、方力申、阮兆祥、王馨平、何嘉莉、Joey Tang、JW、鄭俊弘、何雁詩、蕭唯展、江若琳、羅力威、羽僑、李志剛、梁禮勤、向海嵐、何婉盈、林志美、肥媽、黑妹等，賓客以歌手為主，名單有如在舉行流行音樂盛會。

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