【腦膜炎】37歲懲教署男囚犯感染侵入性腦膜炎雙球菌　醫院深切治療部留醫

▲ 1名37歲男子感染侵入性腦膜炎雙球菌，被轉往醫院深切治療部留醫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（6日）表示，1名37歲男子感染侵入性腦膜炎雙球菌，被轉往醫院深切治療部留醫。



該男子過往健康良好，自去年12月初入住南區1間懲教署院所，今年1月4日開始出現輕微神志不清，故被即時安排到瑪麗醫院急症室求醫。他其後出現發燒，並被轉往深切治療部留醫，臨床診斷為腦膜炎。病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。



衞生防護中心正進行流行病學調查，並為所有密切接觸者安排預防藥物。所有密切接觸者至今沒有出現病徵。院所亦已按中心建議對相關的環境進行即時消毒。調查仍在進行中。



腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播；潛伏期介乎2至10日，一般為3至4日。

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責任編輯：梁凱婷