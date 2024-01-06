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【空氣質素】今午空氣污染嚴重屯門健康風險達嚴重水平　環保署料明早改善

社會 18:24 2024/01/06

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

本港今日（6日）下午空氣污染嚴重。（資料圖片）

本港今日（6日）下午空氣污染嚴重，環保署多區監測站的空氣質素健康指數達8分以上，下午5時，屯門錄得10+指數，健康風險級別達嚴重水平；東涌、元朗及北區亦達甚高水平。

環保署表示，下午開始部分地區錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日部份空氣監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能達至「嚴重」水平。而本港今日天氣大致晴朗及能見度較低，廣東沿岸風勢稍為減弱，微弱風勢不利污染物擴散，日間充沛陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。

根據天文台預測，一股清勁至強風程度的季候風補充會在明早抵達華南沿岸。環保署預料，屆時本港的空氣質素將得到改善。

環保署又指，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動；一般市民亦應減少戶外體力消耗、在戶外逗留的時間，尤其在交通繁忙的地方。

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責任編輯：梁凱婷

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