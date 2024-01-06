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萬千星輝頒獎典禮2023丨傅嘉莉心情緊張落力拉票　透露準備值6位數字晚裝出席頒獎禮

娛樂 18:33 2024/01/06

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

傅嘉莉落足力為自己拉票。（陳曉柔 攝）

「TVB職藝員新春盆菜宴2024」一連兩晚在將軍澳電視城舉行，馬國明、陳展鵬、吳若希、吳業坤、劉佩玥、傅嘉莉（Kelly）、丁子朗、陳曉華、姚焯菲、朱敏瀚、賴慰玲、羅天宇、戴祖儀、蔣祖曼等藝人出席。

而有份入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2023》獎項的吳若希、吳業坤、傅嘉莉最為積極，均帶備道具、宣傳單張在現場積極拉票。

當中，傅嘉莉憑《香港人在北京》提名「最佳女配角」，同時憑此劇及《一舞傾城》提名「飛躍進步女藝員」，也是她首度獲提名「女飛躍」。

萬千星輝頒獎典禮2023丨佛系馬國明不為自己拉票　大方為靚湯影福利照：不算很性感

傅嘉莉在「TVB職藝員新春盆菜宴2024」台上為自己拉票。（陳曉柔 攝）

萬千星輝2023丨盼可上頒獎台講心聲

她接受TOPick訪問，坦白地稱：「因為入到『最佳女配角』、「飛躍進步女藝員」十強，所以好緊張。而今日有那麼多藝員同事在場，當然要拉票。」

問傅嘉莉對奪取哪個獎項較有信心，她表示：「對兩個也有信心！因為覺得在今年作品內，大家也睇到我有進步、睇到對角色的投入，所以所以亦都好希望可以在14日當晚（即《萬千星輝頒獎典禮2023》）在台上講到自己的心聲。」

另外，她表示已預備了當晚「戰衣」，稱：「我好多年未試過如此緊張。」不過她賣關子不透露「戰衣」細節，只稱：「好閃耀，（價值）要6位數字。」

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記者：陳曉柔

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