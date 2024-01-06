【甲型流感】13個月大女嬰感染甲型流感併發腦炎　深切治療部留醫情況穩定

▲ 1名13個月大女嬰感染甲型流感併發腦炎，須入住兒童深切治療部留醫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，1名13個月大女嬰感染甲型流感併發腦炎，須入住兒童深切治療部留醫，經診治後現時情況穩定。調查亦顯示，女嬰未有接種今季季節性流感疫苗。

個案涉及13個月大女嬰，她過往健康良好，在去年12月28日開始發燒、咳嗽和流鼻水，翌日（12月29日）到1間私家醫院門診部求醫，期間出現抽搐被送往威爾斯親王醫院急症室，同日入院治理，其後於12月30日自行出院。她於本年1月1日再次出現抽搐，到香港中文大學醫院求診並入住該院，並於1月2日因徵狀惡化獲安排到威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦炎，現時情況穩定。



衞生防護中心初步調查顯示，女嬰未有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內亦沒有外遊；其1名家居接觸者現時出現病徵。

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責任編輯：梁凱婷