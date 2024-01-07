【新年航班】國泰：1月至2月日均整合12航班　受影響乘客將獲轉乘或退款

▲ 國泰航空表示，農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作。（資料圖片）

國泰航空就聖誕節長假出行高峰期的營運受阻，導致少量航班營運受影響或取消，對乘客致以歉意。國泰今日（7日）發聲明，指已汲取經驗，增加侯命機師數目，並於1月份及2月份餘下日子，將每日整合平均6對航班，受影響乘客將獲轉乘其他時間最接近的航班或提供退款。

國泰航空指，已檢視航班時間表，並增加侯命機師數目以提升營運可靠性。此外，於1月份及2月份餘下日子，將每日整合平均6對航班，即12航班需要整合，主要集中在每日班次較頻密的航線。國泰將盡快聯絡受影響乘客，安排他們轉乘其他時間最接近的航班，或提供退款。

國泰稱已從中汲取寶貴經驗，除上述短期措施外，將會作出相應改善，確保未來航班運作穩定。在重建之路上，國泰將秉持審慎及可靠的原則，繼續致力為顧客增加航班選擇。

國泰集團行政總裁林紹波表示，已採取措施，確保國泰航空的航班服務在農曆新年旅遊高峰期間運作如常，外遊港人及訪港旅客都可安心按原定計劃出行。

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記者：黃穎津