肥媽李鼎打大佬丨肥媽重提黃家駒送歌事件　游嘉欣跟廠睇佘詩曼演戲偷師

▲ 肥媽在TVB節目《肥媽李鼎打大佬》為自己近年捲入的是非逐一解畫。

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的TVB飲食節目《肥媽李鼎打大佬》在明晚（1月8日）播出的第4集主題為「人生導師的盛宴」。

肥媽、鼎爺大談拜師學藝二、三事，出名巨肺的肥媽分享了一件昔日學唱歌的趣事：「以前每個禮拜五、六都會去酒店做替工，香港嘅酒店好犀利，會請到一啲國際巨星嚟。有一次有個比較瘦同矮嘅黑人，但佢把聲就好雄厚，我問佢點解咁細粒但把聲會咁大，佢就教我點樣抖氣。」肥媽更即場示範大師傳授她的數數字練丹田方法。

肥媽李鼎打大佬丨游嘉欣化身最強Double May勁搶鏡 自爆「升Cup」秘訣唔簡單

▲ 肥媽即場示範如何用丹田呼吸。

肥媽自知是非多

另外，到近來是非多多，肥媽坦言原本非常困擾，並曾因此戒吃最愛的大閘蟹，但後來因為高人一句話，又重拾「吃蟹樂」，肥媽說：「佢話做娛樂圈最緊要有是非，理得佢好定唔好，佢一講完我即刻食番8隻大閘蟹！」

之後，肥媽為近年是非逐一解畫，包括好友張學潤（Nel Nel）自殺風波、黃家駒送歌事件及捲入加密貨幣騙案風波。

游游向阿佘偷師

至於娛圈新鮮人游游則坦言沒正式學過戲，曾試過向前輩偷師，說：「之前佘詩曼前輩返嚟拍嘢，我特登去個廠度睇。」

肥媽聞言即出情景題考游游演技：「你條仔呃晒你爸爸啲錢，仲激死咗你爸爸，咁你仲愛唔愛條仔？定係同爸爸報仇？」肥媽更即場化身渣男交戲。此外，節目中還公開游游絕密謝師宴造型相片。

▲ 游游公開當年參加謝師宴的相片。

鼎爺自嘲不懂浪漫

後晚（1月9日）播出的《肥媽李鼎打大佬》第5集主題是「壽星的煩惱」，看似大男人的鼎爺原來亦有浪漫一面，他透露曾為另一半送上可以放相片的項鏈，說畢又自嘲自己不懂浪漫，遭肥媽搞笑質疑：「咁都話唔識？」

鼎爺聽畢再踩多自己一腳謂：「我真係唔識，係朋友教我㗎咋，我低B㗎！」場面搞笑。

▲ 鼎爺不懂浪漫。

之後，鼎爺炮製香濃雞白湯菜膽雞時，搞鬼的肥媽笑言：「知唔知阿爺最鍾意食咩雞？係處女雞呀！」

鼎爺沒好氣說：「處女雞即係雞項，唔好食嘅。」天然懵的游游此時加把嘴說：「咩品種都試吓囉，要試多啲先得嘅！」隨即引起哄堂大笑。