法與情丨謝安琪邀陸駿光參演《講不出的原因》 MV　卓韻芝以布幔表現婚姻不同階段

▲ 《講不出的原因》MV特別邀請《法與情》演阿Kay丈夫的陸駿光齊拍攝。

謝安琪（Kay）主演的ViuTV電視劇《法與情》近日熱播，除擔當主角，更為電視劇獻唱主題曲及插曲。

而謝安琪最新發佈的歌曲《講不出的原因》正是劇集插曲，特別為劇中傷感的離婚一幕而製作，增添劇情感染力。MV並邀請劇中的丈夫陸駿光一齊拍攝，拍下Kay所飾演的Angel與陸駿光所飾演的Manson過往相處的美好時光，讓觀眾更能感受這段婚姻破裂的唏噓。

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▲ 卓韻芝當MV導演，以布幔空間營造婚姻不同階段的氣氛。

二人火花感動觀眾



在《法與情》首集，Angel與Manson吵架導致分居，直至第10集正式簽署申請離婚。Kay深感觀眾在劇情中未有機會感受他們夫婦間曾經的美好，她說：「我覺得『大家曾經美好』呢點好重要，好想觀眾一齊感受得到。所以希望能夠喺呢個MV裏面彌補返圓滿返佢哋嘅關係，繼而顯得佢哋喺劇入面呢段婚姻走到破裂真係好可惜。」



Kay與陸駿光離婚一幕，觀眾紛紛感到非常不捨，更有很多觀眾留言要求他們復合，證明二人演出非常有火花，深深感動觀眾。

Kay笑言：「現實生活中我哋各自嘅婚姻都好美滿，而喺劇入面要演繹一段本來咁合拍咁相襯，但無奈走到不得不分開嘅破裂婚姻，係真係需要研究一下點演。為咗加深彼此了解同埋信任，我哋喺拍攝初期真係有打開心窗坐低傾心事，深入傾大家嘅婚姻觀，估唔到大家好投契，研究到點樣互相幫忙演好呢一對大律師夫婦，仲結成好朋友。」

▲ Kay希望能夠在MV裏彌補在《法與情》內二人的關係。

甜蜜互動零尷尬

在MV現場，兩位好友在鏡頭前有不少甜蜜互動，二人不但沒有尷尬，非常有默契之餘更可以互相取笑，而鏡頭後他們亦有不少趣怪的互動。



Kay認為《講不出的原因》的感情濃郁細膩，非常適合女導演拍攝MV，立即就認定卓韻芝正是她心目中的人選。她覺得阿芝是一個獨特的靈魂，不但有自己別樹一格的想法和創意，而且感情豐富溫柔。

她更補充：「我以前聽阿芝電台節目已經覺得佢視野角度好獨特，年紀輕輕卻非常世故，最近大家有機會再傾偈，感覺現階段嘅阿芝不但更加成熟，而且更有返璞歸真嘅智慧同韻味。」

▲ 在MV現場，在鏡頭前有不少甜蜜互動，二人不但沒尷尬，非常有默契外更互相取笑。

用布幔描畫「家」

對於阿芝在MV中，棄用真實的家居環境，選以唯美的布幔抽象地描畫二人的家，阿Kay表示很欣賞，她覺得這個抽象及抽離的「家居」反而能讓大家專心演戲和讓觀眾專心看戲：「我覺得冇真實嘅家居空間，焦點就集中喺兩人嘅演繹，更容易感受到二人關係嘅氣氛。感情已經破裂去到離婚臨界點嘅夫婦，兩個人喺屋企相處係點嘅呢？觀眾可以好專心同清楚睇到演員細微嘅表情同演繹，同感受瀰漫喺空氣嘅情緒。」

阿芝亦覺得《講不出的原因》MV中最重要是夫婦二人的互動，他們在家中亦看不見家，眼中亦沒了這個家，只會見到對方的不足，一道道厚重不透光嘅布簾，亦襯托出這種壓抑嘅氣氛。



Kay很感激陸駿光與阿芝的參與，因為籌備拍攝MV時，他們二人也正值忙得不可開交。

阿芝正為自己執導的電影宣傳，穿梭於世界各地不同的電影節；陸駿光更是已投入兩部電視劇的前期工作，對於他們二人在百忙中仍貢獻大量時間去籌備、討論和參與拍攝，Kay表示感激不盡。