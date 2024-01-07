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【打擊毒品】警元朗工廈外截查可疑男　搜單位揭藏市值850萬氯胺酮

社會 14:55 2024/01/07

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新界北總區反三合會行動組主管高級督察陳養泉。（警方直播截圖）

警方於前日（5日）在元朗採取反毒品行動，並以「販運危險藥物」罪拘捕1名25歲男子，檢獲約17.5公斤懷疑氯胺酮，市值約港幣850萬元。

新界北總區反三合會行動組主管高級督察陳養泉指，警方根據線報深入調查後，前日（5日）於元朗德業街一工廈外截查一名目標男子，在男子身上一黑色膠袋檢獲約260克重懷疑氯胺酮俗稱「k仔」，探員隨即押同男子返回工廈內約40呎分租單位，搜查後再檢獲17.5公斤氯胺酮及一批包裝工具，毒品市值超過850萬元，探員隨即以販運危險藥物罪名將男子拘捕。檢獲毒品以膠袋分封，相信用以分銷到其他拆家手上，被捕男子當時正往儲存倉提貨準備送往買家。

警方提醒業主，要留意租客，有否租客經常以短期租約形式，或陌生人出入。警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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