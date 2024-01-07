【一周兩次】青衣長安邨安湄樓早上疑因電纜故障停電　謝展寰：十分失望

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青衣今日（7日）再發生停電事故，長安邨二期安湄樓地下電表房早上傳出巨響，其後全座停電。中電回覆TOPick查詢時指，今天上午約9時38分，中電位於青衣長安邨安湄樓變壓房內的1.1萬伏特電纜發生故障，引致安湄樓約388個用戶的電力供應受影響，經復修後所有受影響客戶已於11時04分恢復供電。中電就事故引起客戶不便致歉，又指今次事故與元旦日青衣牙鷹洲街變電站冒煙沒有關聯，已安排工程人員巡查長安邨內的供電設備，並正調查事故起因，非常重視安全可靠供電，定必嚴肅調查和作出跟進。

環境及生態局在社交平台指，就中電短時間內發生兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的電力事故，環境及生態局局長謝展寰今天向中電總裁羅嘉進先生表達感到十分失望，已要求中電立即展開全面檢視其電力供應系統，並進行預防性的檢查維修安排，確保事件不會再次發生；亦指示機電工程署和中電具體跟進和向環境及生態局報告，並要求局方同事檢視政府在監管方面有否可以加強的地方，以改善電力公司的表現。局方又指，對在短時間內有兩次電力事故表示極度關注和震驚。

機電工程署表示，署方事故後已立即派員到現場作出調查事件成因以及有沒有發生爆炸，會繼續與中電跟進事態發展，並監察中電的修復工作進度，並已要求中電盡快查明整件事故和成因，並就事故在兩星期內提交詳細報告。署方明日會與中電開會及具體跟進，並向環境及生態局報告，亦會繼續和中電密切聯繫跟進，並敦促中電採取適當的跟進及改善措施。鑑於近期電力事故，機電署會加強就電力公司的設施及營運工作進行巡查，以監察其技術及電力安全表現。

青衣牙鷹洲街的變電站元旦日（1日）亦因有設備發生故障導致冒煙，引致區內電壓驟降，發生多宗困𨋢事件。

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責任編輯：黃小冰