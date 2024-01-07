【財爺網誌】陳茂波：決心逐步將政府收支回復平衡　擬檢視公共服務收費

▲ 陳茂波表示，有決心對公共財政進行整固、節流開源。(陳茂波網誌圖片)

新一份《財政預算案》下月發表，財政司司長陳茂波今日表示，有決心對公共財政進行整固、節流開源，逐步把政府收支回復平衡，但過程不能操之過急，適當開源、增政府收入是必須，例如是時間作出檢視，一些長期未有調整公共服務的收費，及一些在「用者自付」原則下提供，但收入遠遠未及收回成本的服務。

陳茂波今日在網誌表示，幾年疫情期間，政府動用了大量資源抗疫防疫之外，公共開支同時急速增長，現時政府的開支必須進入整固期。他強調，有決心對公共財政進行整固、節流開源，逐步把政府收支回復平衡。但過程必須兼顧現實情況，「在和社會充分溝通下共同努力推動，不能太慢、也不能操之過急」，在過程中小心評估社會上不同階層的承受能力，以及不同行業的經營狀況，對於社會上最弱勢的一群，更要確保其在社會保障制度下獲得適切的支援和基本公共服務。

他指，適當開源、增加政府收入是必須的，開源的考量也需要兼顧實際發展階段的狀況，例如需要保持香港在國際市場的競爭力，繼續吸引企業及投資；保持並鞏固營商信心，不要影響本地經濟復蘇的力度；維持香港簡單低稅制的優勢；以及考慮市民的負擔。他舉例：

「有一些公共服務的收費，長期未有調整；一些在用者自付原則下提供的服務，收入遠遠未及收回成本等，也許是時間作出檢視。」

陳茂波：建立土地儲備和穩定房屋供應等工作 不能因短期市況而慢下來

針對短期的市場情況，陳茂波指，會因時制宜採取合適的應對措施，但建立土地儲備、配套交通基建和穩定房屋供應等工作，不能因短期市況而慢下來、甚至停下來，才能讓政府在有需要時能靈活調撥，回應市場的需要和市民的期望。他指，長遠建設必定涉及較長期的投資，透過恰當的融資方案、充分槓桿市場資金，例如在推行個別項目時，與私營機構和長期基金合作，共同投資等，可引導不同的資金共同支持香港的建設。

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責任編輯：區綽彥