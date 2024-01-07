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爺孫戀丨李坤城遺孀大鬧酒店後連發3文　林靖恩行為詭異稱：只有200元

娛樂 16:10 2024/01/07

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李坤城與林靖恩。

台灣資深音樂人李坤城在去年4月大腸癌病逝，終年67歲。而李坤城生前與年紀比他小40年的林靖恩相戀後結婚，「爺孫戀」一度成網上熱話。

而遺孀林靖恩在李坤城過世後，卻失控傳出大鬧酒店，昨日（1月6日）更甚身上只有200元新台幣。

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李坤城與林靖恩。

露出詭異笑容

其實在李坤城逝世後，林靖恩把屋賣掉，之後入住台中一間酒店，可是在除夕夜卻傳出她在酒店房間鬧事，破壞房內電視及桌子，之後酒店報警處理。

不過酒店報警一個多小時後，林靖恩又折回酒店，還在大門外騎樓吐痰、瞪著大廳客人並露出詭異笑容，還佔據一旁ATM不肯離去，樣子失魂落魄。

據《東森新聞》報道，有人問坐在銀行ATM的旁林靖恩需不需要幫忙，她回答：「需要！」從談話中得知她沒有旅館可以入住，聲稱身上沒有錢。

李坤城與林靖恩。

精神狀況有異

事件後，在1月4日發文寫：「追蹤你很丟臉，我害怕讓朋友知道，N年快樂，咖啡、美酒、花月、拉面、該昏，我們讓你忘記，頂級的」。」發文沒有前文後理，令人摸不著頭腦。

在昨日，她在臉書發文，在日間先是發文寫道：「我又忘記了，需要找一個小編了嗎」，卻沒說明忘記甚麼事。在晚間又發文：「今天只有兩百，還是得點一瓶金牌。本來想寫的，又忘了。文謅謅的讓人受不了吧？！」令不少網民憂心其精神狀況。

撰文 : TOPick柴犬出動

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