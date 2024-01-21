Kaho Live 2024丨洪嘉豪處男紅館騷盼與院友完成一件事　保持正能量：為別人帶來歡樂是福分

▲ 「院長」洪嘉豪接受TOPick專訪。

「院長」洪嘉豪將於今年4月連開兩場處男紅館騷《洪嘉豪 Kaho Live 2024》，優先購票已火速爆滿，也是嘉豪人氣實實在在之見證！

嘉豪早前接受TOPick專訪，他當時用「突如其來」來形容得知開騷的心情，他笑言開騷日期比自己所想像的來得早：「我在2022年做得太多，故刻意在2023年放慢，兼不想大家『見厭咗我』，再加上希望儲備一些新歌，為有機會開紅館騷而做好準備。」

Kaho Live 2024丨洪嘉豪寵粉優先予歌迷會訂飛 揭處男紅館騷命名原因：想帶出鼓勵

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洪嘉豪盼與院友紅館大合唱

計劃往往趕不上變化，嘉豪坦言本來希望自己在2024年年尾開紅館騷，後來獲安排在年頭開騷，就成為其歌曲推出日期的催化劑，也似乎不是一件壞事呢！

嘉豪覺得自己的紅館騷是需要有大合唱環節，他解釋：「我是不太有自信的人，擔心遞出咪高峰後，對方是不懂得接著唱。我在前年舉行戶外騷時就因環境限制未可完成大合唱，在室內場地開騷就真的會聽到觀眾的歌聲，我是很希望可在紅館內完成大合唱呢！」

嘉豪透露《主角光環》、《窮小子》、《逆時車站》會是他在大合唱環節的心水歌曲呢！

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嘉豪上紅館：真的要認真唱

從2022年11月的戶外騷再走到紅館舞台， 嘉豪回想自己在戶外騷時唱歌的膽量不是最好，「但這是我的性格，我是一個不會take risk的歌手，希望在紅館騷當中可唱得較放。另外，當我唱了一首很高音的歌後，就不太能掌握下一首歌的音準，這是每一個人也很容易犯下的錯，所以我在這一年半載就花時間改善以上的問題，希望在紅館騷上有所進步！」

說得興起的他繼續分享：「西九騷好像是『做畀Fans』，但我覺得紅館騷就可以展現我自己的想法、對歌曲的演繹方法。開心時開心，認真時就真的要認真唱，我覺得在紅館騷上是一定要相當專注！」

嘉豪又會否因「第一次」而背負沉重壓力？他坦言壓力的來源是自己，「我覺得自己是懂得抗壓，適逢近年也參與過不同的音樂會、演出，故儲下了不錯的心理質素。」

▲ 《洪嘉豪 Kaho Live 2024》

嘉豪曾不喜歡「它」

相信歌手們也會有自己開騷時的必備歌曲，《及時行樂》就屬於嘉豪的選擇，他解釋：「當《及時行樂》製作完成後，我當時是不太喜歡它，但完成《KAHO X MC FRENEMY LIVE 2022》後，就發現這是一首適合在演唱會內唱的歌曲，皆因觀眾可隨節奏揮手、大聲高唱，而且它的難度比較低，故可讓我在騷上熱身，同時它是成績最好的，因此我在沒有預計下愛上它。」

他續說：「在《逆時車站》取得成功後，我就想著自己會否可做其他類型的歌曲，但當時再推出相同風格的歌曲，我就說：『啲人開始會覺得我真係嚟嚟去去都係咁㗎喇』，公司就覺得需要延續下去，但原來這是正確的！」

▲ 《及時行樂》（IG圖片）

視能夠娛樂大眾為福分

在今年年初，嘉豪在粉絲Telegram群組內提到「我哋一齊俾心機，我都會，我哋靠自己一齊再夠叻啲」，他也趁機解釋這一番話的意思：「我與院友們一起捱過了很多，大眾可能覺得某一些歌曲不太好，他們某程度上會盲目支持我，但當然我不可以覺得這樣就足夠，自己也需作改進，而他們也沒有放棄，變相我與院友們好像是一起前行。我在1月1日的頒獎禮內未有獲獎，我很擔心大家會『驚我唔開心』，所以就在群組內說出該番話。」

既然嘉豪不想院友為自己擔心，那麼又會否刻意地保持正能量？他承認的而且確有這樣的情況，「我不會把所有事也公開地分享，但大家可能忘記歌手始終也是負責娛樂大眾，能為別人帶來歡樂也是專長、福分。當粉絲專程來支持我，我板著臉的話又好像不太好呢！」

▲ 嘉豪：「歌手始終也是負責娛樂大眾。」（陳慧安 攝）

不靠獎項來證明自己

歌手推出的歌曲難免需兼顧市場需要，嘉豪接連推出《逆時車站》、《主角光環》、《及時行樂》就是其中的例子，他直言：「如果《黑玻璃》在當時推出的話，未必會有這麼強勁的反應，因為大家尚未認識我。老實說，歌手兼顧市場需要的同時，也不會失去了自己。我的確曾經有迷失的時候，但能夠成功回來就可以。我覺得是因歌曲受歡迎、院友們的支持而令我不再感迷失。」

隨著推出的歌曲愈來愈受歡迎，嘉豪也因而添上不少自信，並依然相信不用靠獎項去證明自己，「未能在頒獎禮上奪獎是否代表你的歌曲不太好呢？我近年在大型頒獎禮中也未有奪獎，但我是音樂平台的年度歌手之一，表示我的作品不是差。」

▲ 嘉豪榮獲《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》叱咤樂壇生力軍金獎。（IG圖片）

張敬軒 X 洪嘉豪

早前，張敬軒（軒公）的粉絲曾把軒公的《青春告別式》與嘉豪的《逆時車站》合拼在一起﹐軒公也留意得到，並在訪問中提出想與嘉豪合作，嘉豪後來在IG限時動態內以「我行得㗎喇」作回應﹐令一眾樂迷也相當期待！

重提此事，嘉豪說：「軒公真的是我們的學習榜樣。」

▲ 《The Cycle of … Kaho Hung Live 2022》（IG圖片）

他稱：「在過往歌迷會簽唱會舉行前，公司同事、歌迷會幹事分別提出不同的活動時間，我就說：『6個鐘坐喺度？腰都斷』，其中一位深愛軒公的歌迷會幹事馬上說：『軒公嗰次12個鐘坐喺度、冇食過嘢』。而軒公早前擺街站拉票，他這一個輩份所做的事、所花的時間比我們這一輩還要多。」

他幻想如自己擺街站的話，可能會因被粉絲要求合照而不感舒服，但一想到知名度相當高的軒公也這樣做時，他不禁說：「為何你不這樣做？就是因為自己有藉口。」

他也反思到自己的不足，「自己經常也怕辛苦，軒公為電影《超神經械劫案下》在大熱天時於山上奔跑，他完全毫無怨言，所有人也需要學習他的態度。」

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服裝： I.T

記者：陳淑霖

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