  • 19°C
香港時間 : 2024121日 (週日) 21:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Kaho Live 2024丨洪嘉豪處男紅館騷盼與院友完成一件事　保持正能量：為別人帶來歡樂是福分

娛樂 19:30 2024/01/21

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

「院長」洪嘉豪接受TOPick專訪。

「院長」洪嘉豪將於今年4月連開兩場處男紅館騷《洪嘉豪 Kaho Live 2024》，優先購票已火速爆滿，也是嘉豪人氣實實在在之見證！

嘉豪早前接受TOPick專訪，他當時用「突如其來」來形容得知開騷的心情，他笑言開騷日期比自己所想像的來得早：「我在2022年做得太多，故刻意在2023年放慢，兼不想大家『見厭咗我』，再加上希望儲備一些新歌，為有機會開紅館騷而做好準備。」

Kaho Live 2024丨洪嘉豪寵粉優先予歌迷會訂飛　揭處男紅館騷命名原因：想帶出鼓勵

點擊圖片放大
+6
+5

洪嘉豪盼與院友紅館大合唱

計劃往往趕不上變化，嘉豪坦言本來希望自己在2024年年尾開紅館騷，後來獲安排在年頭開騷，就成為其歌曲推出日期的催化劑，也似乎不是一件壞事呢！

嘉豪覺得自己的紅館騷是需要有大合唱環節，他解釋：「我是不太有自信的人，擔心遞出咪高峰後，對方是不懂得接著唱。我在前年舉行戶外騷時就因環境限制未可完成大合唱，在室內場地開騷就真的會聽到觀眾的歌聲，我是很希望可在紅館內完成大合唱呢！」

嘉豪透露《主角光環》、《窮小子》、《逆時車站》會是他在大合唱環節的心水歌曲呢！

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

嘉豪上紅館：真的要認真唱

從2022年11月的戶外騷再走到紅館舞台， 嘉豪回想自己在戶外騷時唱歌的膽量不是最好，「但這是我的性格，我是一個不會take risk的歌手，希望在紅館騷當中可唱得較放。另外，當我唱了一首很高音的歌後，就不太能掌握下一首歌的音準，這是每一個人也很容易犯下的錯，所以我在這一年半載就花時間改善以上的問題，希望在紅館騷上有所進步！」

說得興起的他繼續分享：「西九騷好像是『做畀Fans』，但我覺得紅館騷就可以展現我自己的想法、對歌曲的演繹方法。開心時開心，認真時就真的要認真唱，我覺得在紅館騷上是一定要相當專注！」

嘉豪又會否因「第一次」而背負沉重壓力？他坦言壓力的來源是自己，「我覺得自己是懂得抗壓，適逢近年也參與過不同的音樂會、演出，故儲下了不錯的心理質素。」

《洪嘉豪 Kaho Live 2024》

嘉豪曾不喜歡「它」

相信歌手們也會有自己開騷時的必備歌曲，《及時行樂》就屬於嘉豪的選擇，他解釋：「當《及時行樂》製作完成後，我當時是不太喜歡它，但完成《KAHO X MC FRENEMY LIVE 2022》後，就發現這是一首適合在演唱會內唱的歌曲，皆因觀眾可隨節奏揮手、大聲高唱，而且它的難度比較低，故可讓我在騷上熱身，同時它是成績最好的，因此我在沒有預計下愛上它。」

他續說：「在《逆時車站》取得成功後，我就想著自己會否可做其他類型的歌曲，但當時再推出相同風格的歌曲，我就說：『啲人開始會覺得我真係嚟嚟去去都係咁㗎喇』，公司就覺得需要延續下去，但原來這是正確的！」

《及時行樂》（IG圖片）

視能娛樂大眾為福分

在今年年初，嘉豪在粉絲Telegram群組內提到「我哋一齊俾心機，我都會，我哋靠自己一齊再夠叻啲」，他也趁機解釋這一番話的意思：「我與院友們一起捱過了很多，大眾可能覺得某一些歌曲不太好，他們某程度上會盲目支持我，但當然我不可以覺得這樣就足夠，自己也需作改進，而他們也沒有放棄，變相我與院友們好像是一起前行。我在1月1日的頒獎禮內未有獲獎，我很擔心大家會『驚我唔開心』，所以就在群組內說出該番話。」

既然嘉豪不想院友為自己擔心，那麼又會否刻意地保持正能量？他承認的而且確有這樣的情況，「我不會把所有事也公開地分享，但大家可能忘記歌手始終也是負責娛樂大眾，能為別人帶來歡樂也是專長、福分。當粉絲專程來支持我，我板著臉的話又好像不太好呢！」

嘉豪：「歌手始終也是負責娛樂大眾。」（陳慧安 攝）

不靠獎項來證明自己

歌手推出的歌曲難免需兼顧市場需要，嘉豪接連推出《逆時車站》、《主角光環》、《及時行樂》就是其中的例子，他直言：「如果《黑玻璃》在當時推出的話，未必會有這麼強勁的反應，因為大家尚未認識我。老實說，歌手兼顧市場需要的同時，也不會失去了自己。我的確曾經有迷失的時候，但能夠成功回來就可以。我覺得是因歌曲受歡迎、院友們的支持而令我不再感迷失。」

隨著推出的歌曲愈來愈受歡迎，嘉豪也因而添上不少自信，並依然相信不用靠獎項去證明自己，「未能在頒獎禮上奪獎是否代表你的歌曲不太好呢？我近年在大型頒獎禮中也未有奪獎，但我是音樂平台的年度歌手之一，表示我的作品不是差。」

嘉豪榮獲《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》叱咤樂壇生力軍金獎。（IG圖片）

張敬軒 X 洪嘉豪

早前，張敬軒（軒公）的粉絲曾把軒公的《青春告別式》與嘉豪的《逆時車站》合拼在一起﹐軒公也留意得到，並在訪問中提出想與嘉豪合作，嘉豪後來在IG限時動態內以「我行得㗎喇」作回應﹐令一眾樂迷也相當期待！

重提此事，嘉豪說：「軒公真的是我們的學習榜樣。」

《The Cycle of … Kaho Hung Live 2022》（IG圖片）

他稱：「在過往歌迷會簽唱會舉行前，公司同事、歌迷會幹事分別提出不同的活動時間，我就說：『6個鐘坐喺度？腰都斷』，其中一位深愛軒公的歌迷會幹事馬上說：『軒公嗰次12個鐘坐喺度、冇食過嘢』。而軒公早前擺街站拉票，他這一個輩份所做的事、所花的時間比我們這一輩還要多。」

他幻想如自己擺街站的話，可能會因被粉絲要求合照而不感舒服，但一想到知名度相當高的軒公也這樣做時，他不禁說：「為何你不這樣做？就是因為自己有藉口。」

他也反思到自己的不足，「自己經常也怕辛苦，軒公為電影《超神經械劫案下》在大熱天時於山上奔跑，他完全毫無怨言，所有人也需要學習他的態度。」

化妝：Circle Chong

髮型：Haysses Ip @ HAiR

服裝： I.T

記者：陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆
19:12 2023/12/12
創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆
無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日　預告今年發力出歌年底開演唱會
19:39 2024/01/18
無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日　預告今年發力出歌年底開演唱會
【FRENEMY】洪嘉豪於演唱會上「郁動」？　MC張天賦盼懂得適當分配體力【有片】
18:00 2022/08/01
【FRENEMY】洪嘉豪於演唱會上「郁動」？　MC張天賦盼懂得適當分配體力【有片】
叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后
23:17 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后
【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】
15:16 2023/08/28
【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】
【超神經械劫案下】洪嘉豪楊天宇首度演賀歲片 　魏浚笙任搞笑擔當零包袱
10:54 2023/01/16
【超神經械劫案下】洪嘉豪楊天宇首度演賀歲片 　魏浚笙任搞笑擔當零包袱

你可能感興趣

創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆
19:12 2023/12/12
創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆
無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日　預告今年發力出歌年底開演唱會
19:39 2024/01/18
無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日　預告今年發力出歌年底開演唱會
【FRENEMY】洪嘉豪於演唱會上「郁動」？　MC張天賦盼懂得適當分配體力【有片】
18:00 2022/08/01
【FRENEMY】洪嘉豪於演唱會上「郁動」？　MC張天賦盼懂得適當分配體力【有片】
洪嘉豪 娛樂人物職業 歌手 演員 演唱會 娛樂行業 娛樂機構 張敬軒

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）