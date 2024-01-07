【創科發展】孫東：約有40間創科企業將落香港　落戶數量與目標有差距

▲ 創新科技及工業局局長孫東指目前約有40間創科企業已經或即將落戶香港。（資料圖片）

創新科技及工業局局長孫東指，目前約有40間創科企業已經或即將落戶香港，距離5年引進100間的目標有差距，會繼續加大力度。他又承認有企業落戶香港時，遇到困難。

孫東今日接受電台節目訪問時透露，有企業願意投資60億元發展第三代半導體晶片，但面對招標程序及人才等的困難，他認爲要不同政府部門合作解決，為企業提供便利發展。

至於去年中創新科技及工業局與國家網信辦簽署《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，孫東說首階段邀請銀行業及醫療界參與，截至去年底，已收到10多間企業申請，與內地企業對接及簽署合同。

孫玉菡：高才通4.7萬宇獲批

另外，勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至去年11月底，「高才通計劃」共接到5萬多份申請，其中4.7萬宗獲批，4萬宗已獲發簽證，約有約3萬人已來港，他形容計劃成功。

孫玉菡指出，香港最大的吸引力是擁有一國兩制的優勢，只要制度上歡迎，人才自然會來。

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記者：戴朗希