  • 20°C
香港時間 : 2024107日 (週日) 18:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創科發展】孫東：約有40間創科企業將落香港　落戶數量與目標有差距

政治 16:42 2024/01/07

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

創新科技及工業局局長孫東指目前約有40間創科企業已經或即將落戶香港。（資料圖片）

創新科技及工業局局長孫東指，目前約有40間創科企業已經或即將落戶香港，距離5年引進100間的目標有差距，會繼續加大力度。他又承認有企業落戶香港時，遇到困難。

孫東今日接受電台節目訪問時透露，有企業願意投資60億元發展第三代半導體晶片，但面對招標程序及人才等的困難，他認爲要不同政府部門合作解決，為企業提供便利發展。

至於去年中創新科技及工業局與國家網信辦簽署《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，孫東說首階段邀請銀行業及醫療界參與，截至去年底，已收到10多間企業申請，與內地企業對接及簽署合同。

孫玉菡：高才通4.7萬宇獲批

另外，勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至去年11月底，「高才通計劃」共接到5萬多份申請，其中4.7萬宗獲批，4萬宗已獲發簽證，約有約3萬人已來港，他形容計劃成功。

孫玉菡指出，香港最大的吸引力是擁有一國兩制的優勢，只要制度上歡迎，人才自然會來。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【黑客入侵】政府加強抵禦網絡攻擊　孫東：將引入更多網絡安全專家
11:16 2023/11/04
【黑客入侵】政府加強抵禦網絡攻擊　孫東：將引入更多網絡安全專家
【青年科學家峰會】孫東：未來屬於年青一代　呼籲區選積極投票
22:18 2023/12/04
【青年科學家峰會】孫東：未來屬於年青一代　呼籲區選積極投票

你可能感興趣

【黑客入侵】政府加強抵禦網絡攻擊　孫東：將引入更多網絡安全專家
11:16 2023/11/04
【黑客入侵】政府加強抵禦網絡攻擊　孫東：將引入更多網絡安全專家
【青年科學家峰會】孫東：未來屬於年青一代　呼籲區選積極投票
22:18 2023/12/04
【青年科學家峰會】孫東：未來屬於年青一代　呼籲區選積極投票
創新科技及工業局 孫東 大灣區 香港 銀行 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

娛圈喜事丨伍仲衡今日小登科升呢為人夫　婚禮從簡不設接新娘環節
娛圈喜事丨伍仲衡今日小登科升呢為人夫　婚禮從簡不設接新娘環節
【六合彩】9,600萬元頭獎有結果　即睇中獎幸運兒係咪你
【六合彩】9,600萬元頭獎有結果　即睇中獎幸運兒係咪你