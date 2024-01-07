伍仲衡結婚丨向太太作出「五大承諾」　作曲填詞《新郎歌》贈太太超浪漫

▲ 伍仲衡婚禮。

現年50歲著名音樂人、《中年好聲音》評判伍仲衡在昨日（1月6日）與Ida（徐麗芬）結婚，於紅磡筵開逾50席婚宴，曾志偉、薛家燕、許志安、炎明熹、姚焯菲、黎瑞恩、陳曉東、方力申等到賀，陣容如一個音樂大會。

證婚儀式由周國豐擔任司儀，Ida一向比較低調同好怕醜，Ida致詞多謝賓客時，伍Sir即叫大家給掌聲以鼓勵。另外，伍仲衡還把張國榮金曲《今生今世》改歌詞唱出冧老婆。

娛圈喜事丨伍仲衡今日小登科升呢為人夫 婚禮從簡不設接新娘環節

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伍仲衡向太太作出「五大承諾」

伍仲衡並作出「五大承諾」包括100%收入全給Ida、一心一意對太太、不會跟異性朋友單獨外出、有好東西先給太太吃、每朝起身也唱一首歌給太太聽，然後獻唱幾句《愛是這樣甜》。當被問會否生小朋友，他表示要看清況。新人在交換戒指後，台下起哄要兩人嘴咀。

另外，新郎哥伍仲衡更十分浪漫，秘密作曲、填詞創作《新郎歌》送給太太，並即場演唱，令伍太及賓客十分感動。

《新郎歌》 今晚有位新郎 佢作左一首歌

如能夠 在這裡 與各位分享

這一個回憶 藏於一世幸福裡

這首歌 叫做新郎歌 今晚這位新娘 人賢淑又漂亮

尚記得 當初我 Add佢Facebook傾偈

想約佢晚餐 佢話不出夜街

冇相干 佢遲早屬於我 還記得與妳約會 還記得拖妳的手背

其實我心裡面好想妳做我女人

舊年伊館求婚 今晚擺酒成婚

連吳業坤也說 妳我很相襯 今晚嘉里 迎娶妳

一世精彩 為妳準備

數百位的賓客前來 為我哋講恭喜

今生今世 能娶妳

是我最大的福氣

來年是怎麼的天氣 我也會拖實妳 還記得點激嬲妳 無論點都要氹番妳

其實我知道自己好惡頂 又惡啃

為我多麼著緊 將我放Number One

伍徐麗芬 妳真的很吸引 今晚嘉里 迎娶妳

一世精彩 為妳準備

數百位的賓客前來 為我哋講恭喜

今生今世 能娶妳

是我最大的福氣

來年是怎麼的天氣 我也會拖實妳 明晨若果天氣轉涼 我會幫妳冚好被