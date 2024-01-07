【樓宇復修】市建局結束3個樓宇復修相關資助計劃　推出全新 「預防性維修」資助

▲ 市區重建局行政總監韋志成。（資料圖片）

與樓宇復修相關的資助計劃市建局行政總監韋志成今日（7日）發表網誌，指將優化其轄下的四項與樓宇復修相關的資助計劃，其中3個將於今年4月1日起結束，過往曾經申請「公用地方維修資助」的大廈不可再度申請。

四項與樓宇復修相關的資助計劃，包括「公用地方維修資助」、「家居維修免息貸款」、「強制驗樓資助計劃」及「籌組業主立案法團資助」。此四項計劃至2023年底，已有超過8萬個住宅單位受惠，涉及的資助總額達1.6億元。

市建局團隊決定優化「公用地方維修資助」的適用範圍。自今年1月1日起，過往曾經申請「公用地方維修資助」的大廈不可再度申請， 讓計劃下的資源給予從未提交申請的樓宇，讓更多業主受惠。此外，資助計劃亦涵蓋包括39個租者置其屋計劃下的屋邨，提升其樓宇公用地方的安全水平和宜居度。

考慮到一些計劃與政府的資助計劃範圍及服務對象重疊，市建局決定將於下個財政年度，即今年4月1日起，結束「強制驗樓資助計劃」、「家居維修免息貸款」 及「籌組業主立案法團資助」這三個計劃。此安排已預留足夠時間處理尚待審批的申請個案，以及發放相關的資助款額。上述計劃終止後，當局會繼續透過「公用地方維修資助」、「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，以及屋宇署的「樓宇安全貸款計 劃」，支援不同業主的需要，協助他們履行維修保養的責任。

市建局亦將推出一項全新的 「預防性維修」資助計劃，推動業主由以往「見爛補爛」的維修模式，逐步邁向「預防性維修」的新概念，為樓宇進行周期性的維修保養的同時，更引入預防性的措施，保持樓宇狀況持續良好，減慢樓宇老化的速度。

在推動「預防性維修」這方面，市建局已率先在其自行發展的「煥然懿居第三座」「首置」項目作試點，在制定大廈公契階段加入條款，要求業主為樓宇制訂定期檢驗及維修保養計劃，促使業主從樓宇入伙開始，已制訂定期保養計劃及相關的財政儲備方案，推動樓宇進行「預防性維修」的新模式。市建局希望將這新模式推展至其他私人興建的新落成樓宇及已落成樓宇，故將於今年4月，推出全新的「預防性維修」資助計劃，推動業主為大廈制定周期性的保養計劃並做好財政儲備。

在「預防性維修」資助計劃下，市建局團隊將資助大廈法團聘請認可人士或註冊檢驗人員，參照市建局編製的樓宇保養手冊範本，為大廈公用地方的設施制作一套適用的保養手冊，內容包括詳細列出大廈公用設施的維修周期和方法，並協助大廈制定未來10年的維修保養計劃，涵蓋有需要進行的檢查維修工程項目，以及所涉及的工程費用估算和擬備供款建議方案。

參與「預防性維修」資助計劃的大廈在制定周期性維修保養手冊後，業主須為落實10年維修保養計劃所需的工程開支，做好財政儲備。大廈需召開業主大會議決通過設立特別基金和定期供款方案， 業主須按方案進行供款。當特別基金的供款滿三年後，市建局會為 每幢大廈的法團額外提供一筆過的資助，在特別基金首三年的總供款金額之上，額外增添百分之10的款額。

當局已為此特別基金的「額外注資」每年預留1,500 萬元，希望以此作為誘因，鼓勵業主為日後的維修工程建立儲備並定期供款。

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責任編輯：黃穎津