梁熙：有法團憂居民為避垃圾徵費　將垃圾沖落廁所塞爆渠

垃圾徵費將於今年四月一日開始生效實施，不少市民和大廈法團都有不同的疑問和擔憂，民建聯立法會議員梁熙指出，有法團十分擔心居民為了逃避收費，會將垃圾沖落廁所，導致渠道淤塞。民建聯灣仔支部主席周潔冰話，部分長者不明白為何「掉垃圾落垃圾桶」都要收費。

民建聯港島東團隊昨日於銅鑼灣社區會堂，舉辦了有關垃圾徵費的政策交流會，邀請了環境保護署官員、法團和居民出席。梁熙話，會上有法團十分擔心居民為了逃避收費，會將垃圾沖落廁所，導致渠道淤塞。根據疫情的經驗，只要有少數住戶「有樣學樣」，已足夠為大廈管理帶來極大問題。「如果出現這個情況或者有住戶不合作使用非指定膠袋，法團及管理公司在缺乏執法權下，可以向那個部門求助，而部門的人手又是否可以及時到達現場作處理呢？」

周潔冰指，社區上接觸很多長者朋友，對於指定標籤及指定膠袋十分陌生，部分更不明白為何「掉垃圾落垃圾桶」都要收費。她認為，當局需要把握有限的時間做好宣傳教育工作。

梁熙擔心，當局過去連打擊餵飼野豬、野鴿或者亂拋垃圾也面對人手不足問題，促請當局不要低估情況，必定要以足夠的人手並及時應對可能出現的爭拗，才能讓法團放心及爭取市民配合。

灣仔區議員穆家駿指出，市民十分關心雙重徵費的問題，不少管理公司以為只需要每層購買一個最大容量的指定膠袋收集垃圾，就可以達到法例要求，可是有關的說法是一個誤解。根據法例每戶都必須使用指定膠袋棄置垃圾，故不存在全層共享一個大垃圾袋的說法。不過他認為當局需優化此做法，盡量考慮便利角度。

另邊廂，非法棄置垃圾問題確實存在，葵涌區議員郭芙蓉日前發現，和記新村附近有市民把大量舊傢俬棄置到路邊，通知相關部門清理後，今日又有。她強烈譴責非法棄置傢俬的無公德心人士，認為政府除了要加緊執法，亦要做好教育，垃圾徵費馬上就實施，加強固體廢物收費宣傳迫在眉睫。

▼ 點擊圖片放大

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9