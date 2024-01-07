【垃圾徵費】垃圾徵費後如何減輕徵費壓力？　專家：可把廚餘特別處理作可再生能源

▲ 煤氣公司應用新界東北堆填區的沼氣作生產燃料，每年可減少13.5萬噸二氧化碳排放量。（煤氣公司提供）

今年4月1日起實施垃圾徵費，不少市民用各種方法減輕垃圾徵費的壓力，除了適應分類回收，亦有人安裝廚餘攪碎機。但有專家指出，把廚餘攪碎沖入污水渠，會增加污水處理廠的負荷；以焚化方式處理廚餘，則缺乏能源效益；相比之下，認為把廚餘特別處理，可產生沼氣以用作可再生能源，是較具效益的選項。

環保署資料顯示，2022年每日於堆填區棄置的都市固體廢物（即家居廢物及工商業廢物）達11,128公噸，當中三成是廚餘，相等206輛雙層巴士的重量。本港三個堆填區預計2030年飽和，垃圾或依賴以焚化方法處理，化學博士鄺士山（K Kwong）指出，雖然焚化垃圾可以發電和減少垃圾體積，但從能源使用角度，其實效率並不高。他解釋，以燃燒產生的熱力推動蒸氣渦輪發電，因為受制於卡諾循環效率，有八成效能會白白消耗。

鄺表示，再加上大部分家居廢物是「生物質」的廚餘，與其焚化廚餘，不如用作製造沼氣，作為生物燃氣。沼氣亦可以提煉氫氣，以供氫能汽車使用，由於氫能汽車是用「氫氧燃料電池」，一般效率可以由40%去到80%，「比直接焚化發電好好多」。他續指，廚餘製造出來的氫氣，就是「綠氫」，不會增加碳排放！可以紓緩溫室效應加劇。為何不做呢？

煤氣公司90年代起，先後於船灣、打鼓嶺和將軍澳三個堆填區收集沼氣，作為燃氣原料，轉廢為能。煤氣公司燃氣生產總經理伍杏偉表示，公司收集沼氣後，去除當中的二氧化碳、硫化氫、非甲烷碳氫化物，經淨化後的沼氣，變為清潔能源。三個堆填區沼氣應用項目每年減少接近20萬噸二氧化碳，相等於種植約610萬棵樹木。

伍杏偉又補充，煤氣公司生產的人工燃氣，當中一半的成份為氫氣，透過變壓吸附技術，從燃氣管網提純出氫氣，氫氣純度達99.99%，可供氫燃料電池產電。

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記者：黃穎津