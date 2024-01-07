萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼現身深圳山姆超市　阿佘露纖腰騷fit爆身段

▲ 佘詩曼現身深圳山姆超市。

佘詩曼憑TVB台慶劇《新聞女王》成《萬千星輝頒獎典禮2023》視后超大熱人馬，據說雖然阿佘檔期排到密，仍會抽出時間在本月14日到澳門出席《萬千星輝頒獎典禮》。

事實佘詩曼人氣進一攀升，近期豬籠入手，密密在內地搵真銀，而近日已成港人北上掃貨熱點的深圳山姆超市（Sam's Club），也找來阿佘到場。

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日前，阿佘到超市山姆的短片被網民放上網，結果影片被廣傳。

從中所見，場內人士紛紛圍觀及拍照，大會要出動大批保安以人鏈方式為她開路，期間更有一名女士想衝上前與阿佘合照，即時被工作人員拉開。雖然場面一度混亂，不過見慣大場面的阿佘處變不驚，一直保持微笑，還不時向在場人士揮手。

而且，在場有工作人員推住購物車在阿佘身邊隨行，她只要睇中心頭好，便示意工作人員放到購物車，簡直有如Man姐一般霸氣。

阿佘騷纖腰

另外，阿佘在今日（1月7日）在個人社交平台上載一批靚相，照片可見她露出左邊纖腰，身材fit到爆。

網人紛紛留言：「😍Man姐條腰好幼啊❤️❤️」、「姐姐請鞭策我🔥」、「姐姐的腰」、「呢個打扮好靚😍😍😍😍」並同時好奇阿佘工作那麼忙，究竟如何還可抽時間運動保持身段。

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