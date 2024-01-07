金手指丨姜皓文監倉談判戲改頭換面　感激劉德華莊文強幫忙入戲

▲ 《金手指》

梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）主演電影《金手指》在香港上映短短一周票房已破2300萬元，成2023年聖誕新年檔開畫票房冠軍；內地亦反應熱烈，票房超逾3億人民幣大關；台灣、新加坡、馬來西亞同時傳來喜訊，《金手指》的三地開畫票房，均是2023年港產片之冠。



《金手指》內，姜皓文飾演要角銀行副總裁穆沙拉哈法，黑哥跟偉仔、華仔以及任達華三位殿堂級影帝均有對手戲，同場鬥戲擦出火花，黑哥事前準備十足，跟華仔監獄談判戲一幕，甚至改頭換面留足廿幾日鬚！

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▲ 《金手指》

3位金像級演員同場



黑哥飾演的穆沙拉哈法，戲中成為嘉文集團創辦人兼主席程一言（梁朝偉飾）其中一位金主，先有一場在旅行社拍攝的對話場面。

另有一場加入華哥任達華，片中程一言和穆沙拉夾計做一場苦肉戲，以求瞞騙華哥飾演的合夥人曾劍橋入局，3位金像級演員埋位前做足準備工夫，拍攝非常順利。

▲ 《金手指》

與華仔鬥智鬥力

而黑哥角色在電影相當關鍵，去到後段因掌握程一言重要證據，結果被處事心狠手辣的程一言徹底出賣，甚至面臨滅口危機，令他無奈遠走他鄉到英國，淪為階下囚。



飾演廉政公署高級調查主任劉啟源的華仔，專程飛到當地說服穆沙拉哈法回港指證程一言，兩方各有立場，需要鬥智鬥力，合演一場扣人心弦的監倉談判戲。

▲ 《金手指》

感激導演幫忙

談判途中黑哥的角色時而冷靜，時而驚恐大叫，詮釋對程一言的恐懼；那邊廂，畢生致力伸張正義的華仔，又要運用心戰技巧說服對方，黑哥表示：「我的角色最驚就是返香港，一聽到返香港就死得人咁樣，所以一路會想辦法去拒絕華仔，這個執法人員不斷引導我，這場戲我大嗌得好辛苦，情緒都幾飄忽，一時就回想返同胞被我累死了，幾down mood（心情低落）的一件事，但忽然間又好hyper（亢奮）抗拒回港指證，激動、激心！」



黑哥指，這場戲角色情緒波動，需要演出內心多層的變化，富相當難度，幸好他跟華仔已合作多次，加上導演莊文強的指導，黑哥感恩稱：「導演給我好多資訊，又建議好多演出方法，我和華仔事前夾好戲裡的橋段，好多的語氣、情緒，劉生與導演都幫了我好大好大忙！」