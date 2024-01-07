鄧佩儀加拿大UBC畢業　另開IG帳戶做平常學生：嘗試新事物

▲ 鄧佩儀出席大學畢業典禮。

前華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）在2021年首次當女一演劇集《換命真相》後，反而沒有再在TVB出現，之後她在去年解釋是自己是向公司請假，返回加拿大重返校園。

鄧佩儀在UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院修讀工商管理學士學位及有關電影製作課程，並於6月完成學位，年底舉行畢業典禮。

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新一年有新目標

在昨日（1月6日），鄧佩儀在個人社交平台上載多張畢業禮照及短片，其中一張更身穿畢業袍騷白滑長腿，並寫：「2023...最難忘的事就是畢業典禮 2024...想多嘗試新事物，繼續成長，期待2024。 」

另外，她自揭另外開了一個IG帳戶，當中有原因，解釋稱：「一開始再上學時，不知道原來現在學生們喜歡用instagram chat來聊group project (以前好像是用WhatsApp的)...做第一個group project時，同組的學生們看到我ig後很驚訝，所以我之後弄了個學生ig account。隨著時間的流逝，這個學生account變成了我的校園日記。」

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