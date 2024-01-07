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妳不是她劇透丨第11至15集大結局劇情預告　林信夏莉再次齊遇車禍

娛樂 19:34 2024/01/07

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《妳不是她》

TVB劇《妳不是她》由丁子朗、馮盈盈、張頴康、林景程、馬貫東、黃庭鋒、車婉婉、姚嘉妮、彭慧中、黃婧靈演出，劇情講到林信被夏莉誤會跟女生有曖昧，及後更遭Fiona知悉其意圖……

第11集 （8/1）

林信好不容易向夏莉解釋只是奉命接近Fiona，夏莉着林信不要再混這趟渾水。偉滔為幫助美娜，透過林信聯絡上Fiona，卻被她戲耍一頓，偉滔更帶着醉意公開向美娜示愛。夏莉見偉滔迷糊間仍執意要幫美娜解決麻煩，乾脆將偉滔送到美娜家中……

偉滔的醉酒片段在網上流傳，傲山要美娜處理此事，好讓二人能在記者會上澄清，人前繼續維持以往恩愛的模樣，美娜掙扎。夏莉以身犯險施美人計拍下傲山的真面目，並將片段交給美娜……

第12集 （9/1）

林信對夏莉私下接近傲山感錯愕，夏莉卻不以為然，兩人吵架。李世軒瞞着上司林善，和女行家洛妍合作，讓顧客Kenny簽下大額保單。世軒自覺羽翼漸豐，對林善絮絮不休的指點更感煩厭。

夏莉留意到林善對世軒態度曖昧，為免林善被騙，向她直言世軒的不妥；林善與世軒爭吵後不慎受傷……

林善遭索取金錢，原來洛妍和Kenny串通引世軒入局，更將世軒捉走。林信向夏莉取錢助世軒脫困，夏莉不想林善泥足深陷，拒絕答應……

第13集 （10/1）

夏莉私下與區文前往營救世軒，區文卻因此受傷送院。世軒向林善剖白道歉，林善忍痛着世軒離職。

夏莉覺得林善肯斬情絲是最好的選擇，但林信不敢苟同。

林信對自己被蒙在鼓裡感到氣憤，與區文大吵一架，夏莉在旁偷聽到區文原來單戀自己。

夏莉為了哄回林信，使計在林信面前與區文劃清界線，但事與願違，林信未有釋懷，區文更因難過而發生車禍……

林信對夏莉處事方式的不滿積重難返，二人終忍不住吵了起來，林信更徹夜不歸……

第14集 （11/1）

經歷種種事件，林信不知如何面對夏莉，刻意避開她；夏莉悵惘不安，二人冷戰起來。

回到時裝店，夏莉見慧雅有心事，追問下得知慧雅以前曾做私影，拍下不少性感照，男友全發現後便失了聯絡。

眾人皆勸林信要珍惜夏莉，不要錯過一段真摯感情。林信心生悔意，趕回家找夏莉；二人相見情深，擁抱纏綿。

林信及後無意中發現夏莉的另一部手機，見她似是有意隱瞞，甚感疑惑。待夏莉入睡後，林信偷偷拿出手機一看究竟，發現驚人秘密……

第15集 （12/1）
林信試着整理思緒，細想夏莉於車禍前後的變化

。慧雅終於再和全相見，原來他之所以失去聯絡，只因想幫慧雅從龍友手上奪去藏有照片的手機，慧雅感動不已；二人和好之際，卻遭到龍友報復，幸得夏莉出手相助。林信剛巧遇見，終忍不住向夏莉問起心中疑惑。

愛貓Nana因吃了朱古力被送往寵物醫院，林信誤以為是夏莉故意餵Nana；二人吵着吵着，終將一切說清……

冥冥之中，林信和夏莉又同坐在那輛車上，再次迎來車禍……

撰文 : TOPick柴犬出動

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妳不是她 電視劇 TVB

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