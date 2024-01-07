【解決劏房】團體辦商討日研取締劏房　住戶倡設熱線主動登記

▲ 劏房支援連線、關注基層住屋聯席於舉辦「取締劏房民間商討日」。（陳靜儀攝）

政府在去年施政報告中宣佈成立解決劏房問題工作小組，以十個月時間作深入研究，重點處理劣質劏房的定義及取締工作。劏房支援連線、關注基層住屋聯席於今（7日）舉辦「取締劏房民間商討日」，有劏房户表示，政府應設電話熱線，供劏房戶主動登記；立法會議員林筱魯則認為，政府制定取締劏房的標準時不可躁動，否則居民最終居住的環境或變得更差。

劏房户梁女士指，「劏房就係劏房」，應全面取締，認為劏房不應人分「劣質」或「優質」。她認為，政府處理劏房問題需由樓宇結構入手，因不少劏房均有滲漏、石屎剝落問題，引起衛生及安全問題，即使政策未能即時取締所有劏房，亦應立法監管住屋環境及設發牌制度，否則政府根本不知道那裏有劏房，無法「入屋」。

林女士則指，政府應設電話熱線，供劏房戶主動登記。她指，劏房户登記後「政府先有路行入去」，又認為政府不會主動接觸劏房户，需由街坊帶頭改善現況。嶺南大學研究生院、社會學及社會政策系教授邱勇亦認為，要「告別劏房」，短期內應為全港劏房進行登記，減少違規劏房數目。他指，政府需要分先後、有序地處理劏房問題，於界定劏房定義、安置劏房戶及取締劏房三方面小心處理。

就監管問題，組織表示，劏房分佈於全港各區，如果只依靠政府部門單方面執法，相信難以處理十多萬戶劏房單位。組織建議，取締劏房程序需由居民及政府共同參與及配合，居民可根據評分表知悉自身所處單位狀況，並主動呈報要求啟動取締程序，由政府派員為該劏房進行深入檢查及評估風險，一經確認該劏房不符合標準，需發出具有法律效力的行政命令勒令業主還原單位，整個取締工作需要配合頻密的巡查，並讓相關執法人員具有足夠的搜証權力，避免有法不依或因難以搜証而不了了之的情況出現。

林筱魯表示，取締劏房雖然急切，但認為政府制定取締劏房的標準時不可躁動，不希望居民最終居住的環境變得更差。林筱魯認為，當局可先修訂建築物條例及建築物管理條例，針對僭建及違規劏房。他又指，如果有物管公司等，多一層人監察建築物內是否有劏房或其他問題，或對事情有幫助。

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記者：吳穎嵛