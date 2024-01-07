【打擊毒品】巴黎入境旅客行李藏約5.2公斤搖頭丸　海關檢控50歲男旅客

▲ 檢獲的懷疑搖頭丸及用作收藏毒品的寄艙行李。(政府新聞處)

香港海關今日（7日）在香港國際機場偵破一宗旅客以行李藏毒的販毒案件，檢獲約5.2公斤懷疑搖頭丸，估計市值約70萬元，並拘捕一名男子。被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪名，案件明日（8日）在西九龍裁判法院提堂。

一名50歲男旅客今日從法國巴黎飛抵本港。海關人員替他進行清關時，發現其寄艙行李內的夾層藏有該批懷疑搖頭丸，遂把他拘捕。隨着訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑販毒活動。

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責任編輯：黃穎津