【百萬行】中銀香港支持「公益金百萬行」 共1.1萬人港珠澳大橋共襄善舉

▲ 中銀香港員工於觀景山隧道前留影，一起向起點出發步行。

由中國銀行（香港）全力支持、香港公益金主辦的「公益金55周年百萬行」，今日(7日)於港珠澳大橋香港連接路圓滿舉行。今次百萬行為首個在港珠澳大橋舉辦的大型籌款活動，別具意義，吸引逾170隊來自工商機構和團體的步行隊伍連同個人支持者，合共約11,000人一同共襄善舉。中銀香港逾1,120人參加，更派出 60 名義工協助本次活動。公益金獲中銀香港贊助活動經費，活動籌得的善款不扣除任何行政開支，全數用於資助24間公益金會員機構提供家庭及兒童福利服務。

「公益金55周年百萬行」於今早9時正式開始，香港特別行政區行政長官李家超及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄擔任開步禮主禮嘉賓。律政司司長林定國、民政及青年事務局局長麥美娟、警務處處長蕭澤頤、中銀香港副董事長兼總裁孫煜及公益金執行委員會主席郭少明等多名嘉賓陪同主禮，為百萬行揭開序幕。

是次百萬行的起點位於港珠澳大橋香港連接路—香港方向鄰近觀景山隧道西面入口，沿港珠澳大橋香港連接路—香港方向路線步行，行至沙螺灣附近沿路折返至終點，全程長約6公里，步畢全程約需2小時。

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港珠澳大橋作為連接粵港澳的地標性基建，是推進大灣區發展的超級工程。 中銀香港一直以履行社會責任為己任，同時以跨境金融的獨特領先優勢，積極推動金融民生互聯互通，協助各持份者捕捉大灣區的發展機遇，推動大灣區互動交融，助力香港在融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定。

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責任編輯：黃穎津