  • 19°C
香港時間 : 2024107日 (週日) 23:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高官訪問】陳國基明赴大灣區內地城市　將主持「粵港人才合作協調機制」首次會議

政治 21:50 2024/01/07

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

陳國基明日起展開為期三天的粵港澳大灣區內地城市訪問。(陳國基fb圖片)

政務司司長陳國基明日起，展開為期三天的粵港澳大灣區內地城市訪問，涵蓋廣州、惠州和深圳，將出席《關於推進粵港人才合作的框架協議》的簽署儀式，並與廣東省領導共同主持「粵港人才合作協調機制」第一次會議。
　　 
陳國基將與廣東省及相關大灣區內地城市政府領導會面，討論共同關注的事宜並加強各方面的交流合作，包括出席《關於推進粵港人才合作的框架協議》的簽署儀式，並與廣東省領導共同主持「粵港人才合作協調機制」第一次會議。他亦將到訪多家企業和機構，並與當地港人港企會面。
　　 
保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長林世雄、勞工及福利局局長孫玉菡和創新科技及工業局副局長張曼莉將參與明日的廣州行程，同日返港。
　　 
陳國基本周三返港。在他離港期間，政務司副司長卓永興將署理政務司司長職務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【創科發展】孫東：約有40間創科企業將落香港　落戶數量與目標有差距
今日 16:42
【創科發展】孫東：約有40間創科企業將落香港　落戶數量與目標有差距
【地區服務】深水埗關愛隊今誓師　今起至歲晚探訪有需要居民
今日 17:16
【地區服務】深水埗關愛隊今誓師　今起至歲晚探訪有需要居民
梁熙：有法團憂居民為避垃圾徵費　將垃圾沖落廁所塞爆渠
今日 17:35
梁熙：有法團憂居民為避垃圾徵費　將垃圾沖落廁所塞爆渠

你可能感興趣

【創科發展】孫東：約有40間創科企業將落香港　落戶數量與目標有差距
今日 16:42
【創科發展】孫東：約有40間創科企業將落香港　落戶數量與目標有差距
【地區服務】深水埗關愛隊今誓師　今起至歲晚探訪有需要居民
今日 17:16
【地區服務】深水埗關愛隊今誓師　今起至歲晚探訪有需要居民
梁熙：有法團憂居民為避垃圾徵費　將垃圾沖落廁所塞爆渠
今日 17:35
梁熙：有法團憂居民為避垃圾徵費　將垃圾沖落廁所塞爆渠
廣東省 深圳 陳國基 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【六合彩】9,600萬元頭獎有結果　即睇中獎幸運兒係咪你
【六合彩】9,600萬元頭獎有結果　即睇中獎幸運兒係咪你