【高官訪問】陳國基明赴大灣區內地城市　將主持「粵港人才合作協調機制」首次會議

▲ 陳國基明日起展開為期三天的粵港澳大灣區內地城市訪問。(陳國基fb圖片)

政務司司長陳國基明日起，展開為期三天的粵港澳大灣區內地城市訪問，涵蓋廣州、惠州和深圳，將出席《關於推進粵港人才合作的框架協議》的簽署儀式，並與廣東省領導共同主持「粵港人才合作協調機制」第一次會議。



陳國基將與廣東省及相關大灣區內地城市政府領導會面，討論共同關注的事宜並加強各方面的交流合作，包括出席《關於推進粵港人才合作的框架協議》的簽署儀式，並與廣東省領導共同主持「粵港人才合作協調機制」第一次會議。他亦將到訪多家企業和機構，並與當地港人港企會面。



保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長林世雄、勞工及福利局局長孫玉菡和創新科技及工業局副局長張曼莉將參與明日的廣州行程，同日返港。



陳國基本周三返港。在他離港期間，政務司副司長卓永興將署理政務司司長職務。

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責任編輯：區綽彥