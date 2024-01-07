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【體育盛事】李家超：會繼續積極推廣香港　成為名副其實的盛事之都

政治 22:30 2024/01/07

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特首李家超(右)任「香港網球公開賽2024」頒獎嘉賓。(李家超fb圖片)

「香港網球公開賽2024」一連八天在維園網球主場舉行，特首李家超都有到場觀賽並任頒獎嘉賓，他表示，很高興看到多項國際盛事相繼重臨香港，政府會繼續積極推廣香港這國際大都會成為名副其實的盛事之都，展現香港的魅力，吸引海外旅客來港，推動本地體育、旅遊和文化業發展。

李家超在社交平台指，在決賽期間，球場內外氣氛熾熱，自己和在場觀眾一樣看得非常投入，並一同為球員精彩的表現歡呼喝采。祝賀來自俄羅斯的選手魯比夫（Andrey Rublev）憑着出色表現，勇奪冠軍，並感謝來自世界各地的球手來港參與這項國際性體育盛事。

他稱，「香港網球公開賽2024」不單是獲頒授「M」品牌認可的世界級體育賽事，更是暌違21年後再次在香港舉辦的ATP男子職業網球巡迴賽，意義非凡，「我當然要和球迷一起觀賞賽事。」

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責任編輯：區綽彥

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