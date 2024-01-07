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【食肆搶人】咖啡店出3萬請洗碗工　業界有職缺懸空半年

社會 23:33 2024/01/07

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

本地飲食業請人難持續，不少餐廳酒樓仍在招聘人手。（林宇翔攝）

飲食業人才荒持續，有西環咖啡店近日開天價，以月薪3萬元請洗碗清潔工，高過全港一半打工仔人工。有鄰近餐廳指出，洗碗工月薪在搶人戰下，已按年攀升2成，食肆廚工薪酬更由約2萬元增至近3萬元，但出動銀彈攻勢亦未能留人，「答應返工但最後無影蹤」，甚至曾有職缺懸空長達半年。

一間即將開業的西環咖啡店，上月張貼招聘廣告表示有意以3萬元高薪聘請洗碗清潔工，引起網民譁然。記者日前走訪該區，發現各式餐廳食肆均在招聘人手，且出手闊綽。有陝西菜餐廳出價1.7萬至2萬元請樓面，每日工作10小時，有加班津貼和包飯餐；有越南餐廳則以1.7萬至2.5萬元聘廚工，提供膳食、生日假、季度營業獎金等。

轉手約半個月的赤柱冰室亦正招聘全職或兼職樓面。負責人稱，廚工最難請，為吸引人應徵，全職月薪一般已由1年前的約2萬元，調升至目前近3萬元，洗碗工薪酬亦按年增2成，達1.8萬至2萬元，每日工作約10時；散工則每小時75至100元，遠高於今年5月起調升至40元的最低工資。她形容不少求職者要求每日最少數千元，且要現金即時出糧，又無奈說很難聘請「正經工作」的員工，「有些成日射波（請病假），有些答應返工但最後無影蹤。」

大頭蝦餐廳負責人透露，目前平均出價每小時65至70元請廚房、侍應、洗碗工等，但仍長達1個月沒有人應徵。金祥排骨麵負責人更坦言「仍需很多人手」，正招聘樓面、廚工等，但即使提高叫價，散工時薪由約50元增至60至80元，仍有職缺懸空長達半年。

記者 梁薾心

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