富二代︱男生被騙家中欠債20年　大學畢業才知爸爸是超級富商擁上億身家

▲ 男生大學畢業才知道，爸爸是超級富商擁上億身家。

為了培養孩子成才，不靠父幹，有富豪竟向兒子隱瞞身家足足20年。內地辣味零食龍頭企業麻辣王子張玉東，多年來一直向兒子表示家裡欠債，兒子原本已計劃大學畢業後找工作幫屋企還錢，沒想到卻發現自己原來是富二代。

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綜合內地媒體報道，張玉東的兒子張子龍近日接受網媒訪問時表示，大學畢業前，爸爸不停告訴他家裡欠債，讓他住在平江縣城的一個小屋子裡，而他上大學的最大夢想，就是畢業後趕快到6000元人民幣以上月薪的工作，幫助家裡還錢。

▲ 張子龍過去20年一直以為自己屋企好窮。（影片截圖）

然而，畢業後張子龍一直未能找到心儀工作，這時爸爸便告訴他，實在不行就回去爸爸的公司，張子龍不解，認為公司每年都虧損，還是去外面找一份安穩的工作比較好。沒想到，當他去參觀公司時，才發現公司規模很大，而且是爸爸買下的。

▲ 一家搬入4層高的超大別墅。（影片截圖）

張子龍發現自己被爸爸騙了20年，原來他是富二代。隨後爸爸也不再隱瞞身家，全家搬入4層高的豪宅，單計裝修就花了超過1000萬人民幣。張子龍現時擔任麻辣王子抖音部門負責人，他表示，現時最大的夢想就是幫助爸爸的公司上市。

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責任編輯：王明芳