  • 19°C
香港時間 : 2024108日 (週一) 10:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

暖男爸爸丨吳浩康拍片分享「地盤下午茶」　遇失竊事件：畀我知道邊個偷......

娛樂 09:59 2024/01/08

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

吳浩康拍片分享地盤生活日常。

現年40歲的吳浩康（Deep）在2023年11月6日於個人社交平台宣布離開英皇娛樂，而「仔細老婆嫩」的Deep現時除繼續當藝人及教唱歌外，為賺錢養家更到當「職安真漢子」兼職在地盤打工。

吳浩康不時在社交平台分享其「地盤日誌」，他在日前拍了一段名為「地盤下午茶實錄」短片，分享一周以來在地盤下午茶時吃甚麼，寫道：「嚟啦喂！地盤下午茶到底有咩食？今次我準備咗自己食過嘅下午茶同大家一齊分享！開餐啦！」。

從片中所見，分別有三文治、菠蘿包、漢堡包、炸雞、葡撻、飲品等，同時自備零食。另外，片中的他還拿住一大袋外賣，邊行邊笑說：「請飲茶」。

暖男爸爸丨吳浩康返地盤工養家獲讚真男人　Deep笑著打氣：我真係好鍾意返工架

點擊圖片放大
+11
+10

吳浩康「被升職」

另外，本來戴黃色安全帽上班的吳浩康，卻戴粉紅色安全帽去拎外賣，開玩笑稱：「一齊查出邊個偷我頂帽！」。

在昨日（1月7日）他再上載一段囝囝「撑撑」吳尚恩短片，片中寫上：「畀我知道邊個偷我頭盔，下場會同個公仔一樣，撑撑幫爸爸罰佢。」片中撑撑拎住錘仔不斷敲打面前不倒翁。

不過有網民在留言讚粉紅色安全帽靚，吳浩康回應「升職」，因為在地盤中粉紅色安全帽升職才可用。但他之後接受傳媒訪問解釋稱，其實是被偷了安全帽才換粉紅色安全帽「頂住先」而已，自稱升職只屬開玩笑，更幽默地說：「可以講係『被升職』」。

最新影片推介：詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

預告下月有大事發生

同時，吳浩康在片尾還出字幕寫：「2月24日大事發生」但賣關子，不透露究竟是甚麼事。但他之前曾講過今年2月會推出新歌，估計他將會公佈新歌喜訊

有網民留言：「加油呀💪🏻我真係好欣賞你呢種堅毅不屈嘅精神,你為家庭嘅付出係對小朋友好好嘅身教~果然係好爸爸!」吳浩康回應謙稱：「多謝你，但好爸爸我唔敢當，我只係盡本份🙌」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

吳浩康為賺奶粉錢撈多份　Deep到地盤工作：同離巢無關
15:58 2023/12/02
吳浩康為賺奶粉錢撈多份　Deep到地盤工作：同離巢無關
暖男爸爸丨吳浩康天未光出門搵銀殘樣盡現　Deep為一原因放工飛奔回家
10:21 2023/12/20
暖男爸爸丨吳浩康天未光出門搵銀殘樣盡現　Deep為一原因放工飛奔回家
暖男爸爸丨吳浩康返地盤工養家獲讚真男人　Deep笑著打氣：我真係好鍾意返工架
11:44 2023/12/27
暖男爸爸丨吳浩康返地盤工養家獲讚真男人　Deep笑著打氣：我真係好鍾意返工架

你可能感興趣

吳浩康為賺奶粉錢撈多份　Deep到地盤工作：同離巢無關
15:58 2023/12/02
吳浩康為賺奶粉錢撈多份　Deep到地盤工作：同離巢無關
暖男爸爸丨吳浩康天未光出門搵銀殘樣盡現　Deep為一原因放工飛奔回家
10:21 2023/12/20
暖男爸爸丨吳浩康天未光出門搵銀殘樣盡現　Deep為一原因放工飛奔回家
暖男爸爸丨吳浩康返地盤工養家獲讚真男人　Deep笑著打氣：我真係好鍾意返工架
11:44 2023/12/27
暖男爸爸丨吳浩康返地盤工養家獲讚真男人　Deep笑著打氣：我真係好鍾意返工架
吳浩康 娛樂人物職業 演員 歌手 網絡熱話 KOL