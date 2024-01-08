暖男爸爸丨吳浩康拍片分享「地盤下午茶」　遇失竊事件：畀我知道邊個偷......

▲ 吳浩康拍片分享地盤生活日常。

現年40歲的吳浩康（Deep）在2023年11月6日於個人社交平台宣布離開英皇娛樂，而「仔細老婆嫩」的Deep現時除繼續當藝人及教唱歌外，為賺錢養家更到當「職安真漢子」兼職在地盤打工。

吳浩康不時在社交平台分享其「地盤日誌」，他在日前拍了一段名為「地盤下午茶實錄」短片，分享一周以來在地盤下午茶時吃甚麼，寫道：「嚟啦喂！地盤下午茶到底有咩食？今次我準備咗自己食過嘅下午茶同大家一齊分享！開餐啦！」。

從片中所見，分別有三文治、菠蘿包、漢堡包、炸雞、葡撻、飲品等，同時自備零食。另外，片中的他還拿住一大袋外賣，邊行邊笑說：「請飲茶」。

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吳浩康「被升職」

另外，本來戴黃色安全帽上班的吳浩康，卻戴粉紅色安全帽去拎外賣，開玩笑稱：「一齊查出邊個偷我頂帽！」。

在昨日（1月7日）他再上載一段囝囝「撑撑」吳尚恩短片，片中寫上：「畀我知道邊個偷我頭盔，下場會同個公仔一樣，撑撑幫爸爸罰佢。」片中撑撑拎住錘仔不斷敲打面前不倒翁。

不過有網民在留言讚粉紅色安全帽靚，吳浩康回應「升職」，因為在地盤中粉紅色安全帽升職才可用。但他之後接受傳媒訪問解釋稱，其實是被偷了安全帽才換粉紅色安全帽「頂住先」而已，自稱升職只屬開玩笑，更幽默地說：「可以講係『被升職』」。

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預告下月有大事發生

同時，吳浩康在片尾還出字幕寫：「2月24日大事發生」但賣關子，不透露究竟是甚麼事。但他之前曾講過今年2月會推出新歌，估計他將會公佈新歌喜訊

有網民留言：「加油呀💪🏻我真係好欣賞你呢種堅毅不屈嘅精神,你為家庭嘅付出係對小朋友好好嘅身教~果然係好爸爸!」吳浩康回應謙稱：「多謝你，但好爸爸我唔敢當，我只係盡本份🙌」

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